Üniversitemizde ''5. Kariyer Günleri' 'Programı Düzenlendi

Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya'nın verdiği seminere MYO Müdürü Doç. Dr. Yahya Hışman Çelik Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi Volkan Arı, Batman il Müftüsü Turgut Erhan, Batman İŞKUR Müdürü Besim Eviz, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Musa Kılıç, ASKON Başkanı M. Selman Nasıroğlu, kurum müdürleri, iş dünyasının temsilcileri, üniversitemiz personeli, öğrencileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Musa Kılıç, ''Geçen yıl olduğu gibi bu yılda İŞKUR ile çalışma içerisine girdik etkinliklerden biri bugün itibariyle başlamış oldu. Öğrencilerimizden tek ricam lütfen bu programları kaçırmayın çünkü gelecek hayatta iş hayatınızda size gerekli olacak tüm bilgiler bu programlarda yer alacak lütfen beraber olalım birlikte olalım birlikte öğrenelim'' dedi.

Batman İŞKUR Müdürü Besim Eviz, ''5. Kariyer günleri etkinliklerimiz bir dizi etkinlikle üniversite içinde ve dışında devam edecek o etkinliklere katılmanızı istirham ederiz. Biz İŞKUR olarak çalışan, çalışmak isteyen çok diyoruz. Ama çalışkan olmak isteyen memlekete yok diyoruz. Bu etkinlikleri çalışmaya, üretmeye, kalkınmaya ve huzura doğru bir adım olarak nitelendiriyorum'' dedi.

Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya, ''Bugünkü çocuklar iki türlü mahf oluyor. Birincisi ilgisizlikten ve sevgisizlikten. İkincisi aşırı ilgiden, aşırı sevgiden. Çocukken her dediği yapılan, bir dediği iki edilmeyen birisinin ileride mutlu ve başarılı olma şansı yoktur. Hayatta zirveye çıkma gibi bir hedefiniz varsa karşınıza çıkan zorluklarla mücadele etmek, çocukken karşınıza çıkan sorunlarla baş edebildiğinizde mümkün olabiliyor" dedi.

Zorlukları aşma konusunda, hayatından örnekler vererek sunumuna devam eden Kapaklıkaya, zorlukların insanı geliştiren en önemli dostlar olduğunu belirterek, "Zorluklar Allah'ın verdiği nimetlerdir. Zorluklar insanın içindeki kapasiteyi açığa çıkarır. Ayrıca mücadele ruhu kazandırır ve insanda mutluluk oluşturur. Şunu da söylemek gerek her derde deva olan en iyi ilaçta sevgidir. Bütün sıkıntıları yok eder. Sevgi vücuda girdi mi oraya hastalık, depresyon girmez" dedi.

Yaklaşık üç saat süren programı davetliler ilgiyle takip etti.

Programın sonunda İşkur İl Müdürü Besim Eviz, seminer veren Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya'ya program anısına plaket takdim etti.

Kaynak: Bültenler