Haberler » Güncel » Üniversitenin güvenliği konuşuldu - Haber

Üniversitenin güvenliği konuşuldu

Pamukkale Üniversitesi ve Yüksekokulları ile üniversite yurdunun sıkıntıları, güvenliğinin görüşüldüğü 'Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı', Denizli Valisi Hasan Karahan başkanlığında gerçekleştirildi.

27.02.2020 13:23 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:23Üniversitenin güvenliği konuşuldu
Pamukkale Üniversitesi ve Yüksekokulları ile üniversite yurdunun sıkıntıları, güvenliğinin görüşüldüğü 'Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı', Valisi Hasan Karahan başkanlığında gerçekleştirildi.

Makam toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Vali Yardımcısı Mehmet Okur, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Kutlu Balak, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Gençlik ve İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, KYK Yurt Müdürleri ve diğer yetkililer katıldı.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Alper Özkan tarafından slayt sunum yapıldı. Üniversite ile ilgili tüm sorunlar, çözüm önerileri ve talepler toplantıda değerlendirildi. - DENİZLİ

Pamukkale Üniversitesi, Osman Zolan, Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
27.02.2020 15:50:27