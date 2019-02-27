Üniversitenin Kapısındaki Sembol, Sivas'ı Karıştırdı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi geçtiğimiz yıl üniversitenin giriş kapısını değiştir. Giriş kapısının üzerine yer alan sembol ise Sivas'ı karıştırdı. Kapının üstünde yer alan sembolün, terörist Fetullah Gülen'in yer aldığı birçok fotoğrafta yer alması dikkatlerden kaçmadı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada kapıların Selçukluyu, Osmanlıyı ve Cumhuriyeti temsil ettiği ifade edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin geçen yıl resmi internet sitesinden duyurduğu giriş kapıları tartışmalara neden olmuştu. Üniversite giriş kapısının cami girişine benzetilmişti.

YASTIKLARDAKİ LOGOYLA AYNI

Ancak Sivas Cumhuriyet Üniversitenin cami girişine benzetilen yeni giriş kapısı ile ilgili bir başka tartışma başladı. FETÖ lideri Fethullah Gülen'in birçok fotoğrafında arkasında duran yastıklardaki logonun aynısı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin cami girişine benzeyen kapısına ve yan tarafına işlenen istinat duvarında olması, Sivas'ta tartışma başlattı.

ÇALIŞMA BAŞLATILMIŞTI

Sivas Belediyesi de 2014 yılında logonun değiştirilmesi için çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında hazırlanan logolar belediyenin resmi internet sitesinde yayınlandı. Yayınlanan beş logo için kamuoyu anketi yapıldı. Yayınlanan logolardan biri, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in fotoğraflarında görülen logoya benziyordu. İddialara göre, en çok beğenilen logo da bu oldu. Ancak Sivas Belediyesi daha sonra logosunu değiştirmekten vazgeçti.

DEĞİŞİKLİKTEN VAZGEÇİLDİ

Konuyla ilgili Odatv'nin görüştüğü Sivas Belediyesi, logoyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını ancak logoyu değiştirmekten vazgeçtiklerini ifade etti. Neden logoyu değiştirmekten vazgeçildiği ile ilgili sorulara ise yanıt verilmedi.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Rektörlüğümüzün örnek çalışması ile yerleşkemizde yeni yapılacak üç giriş kapısı, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet motifleri taşıyacak."

"Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız, Türk tarihindeki üç önemli dönemi temsil edecek kapıların, Üniversitemizin de simgesi haline geleceğini ifade edip, 'Üniversitemizin yıllar önce yapılan bir ana giriş kapısı vardı. Şu an Üniversitemizin üç girişi var. Bu üç girişe de yeni kapılar yapıyoruz. Selçukluyu, Osmanlıyı ve Cumhuriyeti temsil eden kapılar seçtik. İki kapının yapımına başlanıldı. Bu iki kapı Haziran ayı gibi bitmiş olacak. Diğer kapının ihalesini de bu yıl içerisinde yapmayı hedefliyoruz. Yıl içerisinde üç kapımız da hizmete girmiş olacak. Üniversitemizin logosu da Selçukludan günümüze tarihimizi simgelemektedir' dedi."