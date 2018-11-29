Üniversitenin Sloganı Yarışmayla Belirlenecek

29 Kasım 2018 Perşembe 12:30



29 Kasım 2018 Perşembe 12:30

Hakkari Üniversitesince, üniversitenin misyonuna ve vizyonuna uygun slogan belirlemek için "Ödüllü Slogan Yarışması" düzenlenecek.Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, üniversitenin ulusal ve uluslararası çapta tanıtımında kullanılacak, misyonuna ve vizyonuna uygun slogan oluşturmak amacıyla "Ödüllü Slogan Yarışması"nın düzenleneceği belirtildi.Yarışmaya, üniversitenin öğrencileri, akademik ve idari personel ile 18 yaş ve üstündeki herkesin katılabileceği aktarılan açıklamada, yarışmayla ilgili detaylı bilgiye üniversitenin internet sayfasından ulaşılabileceği aktarıldı.Başvuruların 26 Kasım'da başladığı ve 16 Aralık'ta son bulacağı bildirilen açıklamada, birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek altın ve başarı belgelerinin verileceği, jüri değerlendirmesinin de 18-29 Aralık'ta yapılacağı kaydedildi.