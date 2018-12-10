Üniversitenin Tanıtım Standına Bürokrat ve Siyasetçilerden Yoğun İlgi

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:35



10 Aralık 2018 Pazartesi 14:35

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin (AEÜ), Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda açtığı standa bürokratlar ve siyasetçilerden yoğun ilgi olduğu belirtildi.Üniversiteden yapılan açıklamada, AEÜ'nün, Ankara ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda tanıtım fuarı açtığı belirtildi.Fuar süresince üniversitenin farklı birimleri ve projelerinin tanıtıldığı toplantıya siyasetçi ve bürokratların yoğun ilgi gösterdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:"İlk gün olduğu gibi fuar süresince katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği üniversitemiz standı, çok sayıda siyasi ve bürokrat tarafından da ziyaret edildi. Farklı etkinliklerin gerçekleştiği fuarda üniversitemiz standını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, AK Parti Çanakkale Milletvekili ve AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, MHP Eski Genel Başkan Yardımcısı ve Grup Başkan Vekili Oktay Vural, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Hasan Davulcu, Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ziyaret etti."Açıklamada, ziyaretçilerin AEÜ'nün yaptığı çalışmalar, yürütülen projeler ve üniversitede yaşanan değişimle ilgili bilgi aldığı aktarıldı.