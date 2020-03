Üniversitenin uygulama çiftliğinde üretilen organik ürünler yok satıyor

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinde akademisyen ve öğrencilerinin yerleşke içindeki uygulama çiftliğinde ürettiği peynir, süt, yoğurt, yumurta ve et ürünleri güvenilir gıda hassasiyetiyle tüketiciyle buluşturuluyor.Ziraat Fakültesinin uygulama çiftliğinde satışa sunulan ürünler, akademisyen ve öğrencilerin kontrolünde özel yetiştirilen 100 sığır, bin serbest gezinen tavuk ve 500 civarında bıldırcından elde ediliyor.Ürünler, fakülte yönetiminin belirlediği görevliler tarafından yerleşke içindeki organik ürün satış mağazasında, uygun fiyatla öğrenci ve vatandaşlara satılıyor."Öğrenciler için öğretim ve iş tecrübesi"Uygulama çiftliğinde bulunan entegre tesislerde akademisyenlerden ders alan öğrenciler, burada mesleği öğrenirken bir yandan da iş hayatına atılmadan önemli bir tecrübe ediniyor.Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, AA muhabirine, fakültenin 1983'te kurulmasının hemen ardından çiftliğin de inşa edildiğini söyledi.Çiftliğin, öğrencilere uygulama alanı sunmak ve fakülte çatısı altında yürütülen Ar-Ge çalışmalarına alan açmak amacıyla kurulduğu bilgisini veren Karayel, "Markalaşma sürecine girmek istedik ve hocalarımızdan, öğrencilerimizden fikir aldık. Akademi Çiftlik markasını 2 yıl önce oluşturduk. Temelleri çok önceden atılmıştı. Biz sadece markalaştırdık." diye konuştu.Öğrencileri sektöre hazırlayan çiftliğin, önemli bir deneyim fırsatı olduğuna işaret eden Karayel, tesislerin ticari bir amacının olmadığını vurguladı.Karayel, "Bir tıp fakültesi için hastane neyse, ziraat fakültesi için de çiftlik o anlama geliyor. Yeterli altyapınız olmadığı zaman öğrenciler sektöre hazır olmadan mezun olmak durumunda kalıyor." ifadelerini kullandı."Erken gelen alıyor"Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Meydan ise fakültenin 15 dekar sera ve 70 dekar tarla bitkileri deneme arazisine sahip olduğunu belirtti.Akademisyen ve öğrencilerin bu alanlarda çeşitli uygulamalar yaptığını aktaran Meydan, şöyle konuştu:"Bir büyük baş hayvancılık tesisimiz ve kanatlı hayvan tesisimiz var. Şu an 100 sığır var. Sürüde inek, boğa ve düveler var. Günlük süt verimi ortalamamız 1 ton civarında. Her gün sabah ve akşam olmak üzere iki sağım yapılıyor. Sağım işlemleri otomatik bir sistemle yapılıyor. Süt hiç el değmeden soğutma tankına gidiyor. Soğutma tankından yine el değmeden süt işleme tesisimize alıyoruz. Oradan da el değmeden depolara aktarılarak, yoğurt, ayran, tereyağ, krema ve peynir gibi ürünlere dönüştürülüp hem halka hem personelimize hem de öğrencilerimize sunuluyor."Üretilen ürünlerin öncelikle üniversite içerisindeki kurumlarda kullanıldığını vurgulayan Meydan, "Antalya'da çok tanınır ve güvenilir bir marka haline geldik. Korkuteli'nden Aksu'dan buraya ürünlerimizi almak için gelenler var. Ürünlerimiz, yeri geliyor bir saatte, yeri geliyor yarım saatte bitiyor. Talebe yetişemiyoruz. Sabahları uzun kuyruklar oluyor, bedava dağıtılır gibi. Bu yüzden halktan olumlu tepkiler alıyoruz." dedi.Meydan, süt ve süt ürünlerindeki fiyatları ise piyasa araştırması yaptıktan sonra belirlediklerini bildirdi.Öğrenciler de memnunUygulama çiftliğinde görev yapan Zootekni Bölümü yüksek lisans öğrencisi Emre Aydemir de teorik bilginin bir şekilde bulunabildiğini ancak öğrenciler için pratik yapma imkanının çoğu zaman mümkün olmadığını belirterek, yerleşkedeki tesislerin önemine dikkati çekti.Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Özlem Çölaldı ise okulda bir çiftlik olmasının kendileri için büyük bir avantaj olduğunu söyledi.Çölaldı, "Her üniversitede olmayan bir durum. Kendimiz bunları deneyimlemiş oluyoruz. Hem de vatandaşlar için sağlıklı ve organik ürünlerin satışını sağlamış oluyoruz. Teorik ve pratik aynı anda gitmiş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA