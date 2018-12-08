Üniversiteye Hazırlanan Öğrencilere Kitap Desteği

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:00



08 Aralık 2018 Cumartesi 17:00

Van Valiliği tarafından yürütülen "Genç Ağaçlar Kök Salıyor Projesi" kapsamında Özalp ilçesinde üniversiteye hazırlanan 104 öğrenciye yardımcı kaynak kitap dağıtıldı.İlçede Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet veren Sürekli Eğitim Merkezi'nde üniversiteye hazırlanan, sayısal, eşit ağırlık ve sözel eğitim gören 104 öğrenciye yardımcı kaynak kitabı verildi.İlçe Halk Eğitim Müdürü Ersin Kırmızıtaş, Sürekli Eğitim Merkezinin tam kapasite faaliyet gösterdiğini belirtti.Kırmızıtaş, "Gençlerimizin ihtiyaç duyduğu tüm kaynak ve test kitapları öğrencilerimize ücretsiz verilmesi hem bizi hem onları çok mutlu etti. Gençlerimizin gözlerindeki ışıltıyı ve yarınlara umutla baktığını görüyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." dedi.Programa, Genç Ağaçlar Kök Salıyor Proje Genel Koordinatörü Bülent Veziroğlu, Proje Mali Koordinatörü Faruk Balta ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Aksoy da katıldı.