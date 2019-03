Üniversiteye Polis Ağabey ve Ablalarının Desteğiyle Hazırlanıyorlar

Kaynak: AA

SAYİM HARMANCI - Hakkari Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında açılan kurslarda üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin her türlü ihtiyacı karşılanıyor.Kentte uyguladığı sosyal projelerle halk ve polisin daha fazla kaynaşmasını sağlayan ve bu çalışmalarla takdir toplayan İl Emniyet Müdürlüğü, faaliyetlerini sürdürüyor.Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutularak geleceğe hazırlanması için uygulanan Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında 3 yıl önce "Al Bayrağın Gölgesi Projesi" hayata geçirildi.Bu çerçevede Seyyit Taha İmam Hatip Ortaokulunda açılan kurslarda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 'na hazırlanan lise son sınıf 130 öğrenciye, Emniyet Müdürlüğünce ücretleri karşılanan 13 öğretmen tarafından Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, felsefe, kimya, fizik ve biyoloji gibi dersleri ücretsiz olarak veriliyor.Kursa katılan öğrencilerin kırtasiye malzemesi, ulaşım ve kitap gibi her türlü ihtiyacı polislerce karşılanıyor.Son iki yılda kurslara katılan yaklaşık 250 öğrenciden 54'ü sağlanan desteklerle üniversite hayaline kavuştu.Öğrencilerin her türlü sıkıntısıyla ilgilenen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli üniversitelerdeki farklı bölümlere yerleşen 54 öğrenciye burs bağlanmasını sağladı."8 bin 302 kişiye burs, giyim ve kırtasiye desteği"Vali İdris Akbıyık, AA muhabirine, İl Emniyet Müdürü ve personelinin kentte büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi.Emniyet Müdürlüğünün 8 bin 302 kişiye burs, giyim ve kırtasiye desteği sağladığını belirten Akbıyık, "Bunun yanı sıra üniversiteye dönük kurslar açıyorlar. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde de kurs var. Buraya gelen öğrencilerimiz hiçbir ücret ödemeden kursa devam ediyor. Polislerimiz periyodik olarak tüm okulları ziyaret ediyor. Hem bilinçlendirmede bulunuyorlar hem de çeşitli projeler çerçevesinde kurslar açıyorlar. Üç okulumuza kütüphane kazandırdılar." dedi.Emniyet Müdürlüğü bünyesinde spor kulübü oluşturulduğunu da ifade eden Akbıyık, "Burada bin 200'e yakın lisanslı sporcu bulunuyor. Bu sporcularımız çeşitli kurs ve eğitimlerle müsabakalara hazırlanıyorlar hatta Türkiye çapında çeşitli branşlarda derece alan sporcularımız var." diye konuştu.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli Bahattin Temel de kursta bu yıl 130 öğrenciyi geleceğe hazırladıklarını aktardı.Projenin 3 yıldır devam ettiğini anlatan Temel, "Yaklaşık 54 öğrencimizi üniversiteye gönderdik. Üniversiteye gittiğinde de gittikleri illerdeki Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğündeki arkadaşlarımızla iletişime geçip onları orada yalnız bırakmamak adına tanıştırdık." diye konuştu.Kursta üniversiteyi kazanan öğrencilere kendi girişimleri sonucu burs almalarını sağladıklarını dile getiren Temel, şunları söyledi:"Hazırlık kursundaki öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını ve materyalleri bu proje kapsamında temin ediyoruz. Hakkari'deki öğrencilerimiz için Emniyet Müdürlüğü olarak elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmesine vesile olmamız bizi çok mutlu ediyor. Onların hayatlarına dokunabiliyorsak ne mutlu bize diyorum.""Bize ağabeylik, ablalık yapıyorlar"Öğrencilerden Mustafa Melemez ise üniversite sınavına hazırlanırken kurstan haberdar olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Polis ağabeylerimizin desteği ile buraya geldik. Burada sadece üniversiteye hazırlanıyoruz demek doğru olmaz çünkü burada polisler hem bize ağabeylik, ablalık yapıyorlar hem de sınav stresini azaltmak için çeşitli faaliyetler uyguluyorlar. İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz, devletimiz var olsun. Burada hedefimiz olan bölümlere yerleşmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz."