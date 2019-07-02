Üniversiteyi karıştıran şantaj olayında Rektör'ün ifadesi ortaya çıktı!

Koç Üniversitesi 'nde rektör danışmanının rektörün kızına yaptığı 1.1 milyon liralık şantaj olayında Rektör Umran İnan'ın tanık olarak alınan ifadesi ortaya çıktı. İnan ifadesinde, kızının Amerika'dan döndükten sonra kendisinden para istediğini, 3 kez farklı tarihlerde yüklü miktarda para verdiğini anlattı.

Danışman Kalaycı, Rektör'ün kızı Ayşe İnan'dan şantaj yoluyla para aldığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Yürütülen soruşturma sonucunda da geçtiğimiz günlerde Ramazan Kalaycı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Sabah gasetesinin haberine göre yaşanan skandal şantaj ile ilgili Rektör Umran İnan'ın tanık olarak ifade verdiği ortaya çıktı. Baba İnan verdiği ifadede şantajı nasıl öğrendiğini en ince ayrıntısına kadar anlattı.

İnan ifadesinde, kızının boşandıktan sonra Koç Üniversitesi'nde görevli olan Ramazan Kalaycı ile tanıştığını ve Kalaycı'nın Ayşe'nin eski eşi ile aralarındaki anlaşmazlıklara vakıf olduğunu, ailecek görüştüklerini, kendisinin de bu nedenle Ramazan'a güvendiğini ifade etti. İnan, Kızı'nın paraya ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine 14 Kasım 2017 tarihinde banka hesabından 87 bin doları çekip kızına verdiğini, 27 Aralık 2017 tarihinde ise tekrar paraya ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine bu kez hesabından 350 bin lira kredi çekerek kızına elden verdiğini belirtti.

SIKINTI YAŞAMASIN DİYE PARA VERMİŞ

Ayşe İnan'ın 24 Eylül 2018 tarihinde yeniden paraya ihtiyacı olduğunu kendisine söylediğini, bunun üzerine banka hesabından 56 bin 69 dolar çekerek yine elden kızına teslim ettiğini anlattı. Kızının Amerika'dan yeni gelmiş olması nedeniyle parasal sıkıntı yaşamaması için şantaj olayında habersiz olarak bu paraları verdiğini kaydetti.

"AÇIKLARI ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI"

2018 yılının Kasım ayında Ayşe'ye Ramazan Kalaycı'nın üniversitede işlerini doğru bir şekilde yapmadığını ve açıklarının ortaya çıkmaya başladığını söylediğini ifade etti. Bunun üzerine kızının Ramazan Kalaycı'nın kendisine polisin ve MİT'in elinde kendi ismi ile kayıtlar olduğunu, bu kayıtları emniyet ve MİT görevlilerine sildirebileceğini söylediğini kaydetti.

Baba İnan, kendisine kızının Ramazan Kalaycı'nın kayıtları emniyet ve MİT görevlilerine sildirebileceğini söyleyerek üç ayrı zamanda para aldığını anlattığını belirtti. Kızının, aldığı paraları Ramazan Kalaycı'ya verdiğini bu şekilde öğrendiğini, bu nedenle kızına konu hakkında şikâyette bulunması gerektiğini söylediğini beyan etti.