Haberler» 3. Sayfa» Haber

Üniversiteyi kazanan genç kız, motosiklet kazasında öldü

Kütahya'da bir motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu üniversiteyi yeni kazanan genç kız ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

03.09.2019 15:09 Üniversiteyi kazanan genç kız, motosiklet kazasında öldü
Kütahya'da bir motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu üniversiteyi yeni kazanan genç kız ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Rıdvan Karabacak'ın kullandığı 39 NU 216 plakalı motosiklet, gece 02.00' da Ahi Evren Caddesi'ndeki virajda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Rıdvan Karabacak ile motosikletteki Derya Gün (23) yaralandı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gün, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesinde okumaya hak kazanan Gün'ün, okula gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kütahya, Evren, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:21   Sokakta iç çamaşırıyla dolaşarak vatandaşı kışkırtan şahsı linç edilmekten polis kurtardı
20:18   Gecenin karanlığında ateşe verip kaçtılar
20:17   Yıkım yapan işçi ölümden döndü
20:16   Dayı yeğen kavgası kanlı bitti
20:09   Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
20:05   'Azot gazı' olayında başhekim ve hastane müdürü de kusurlu bulundu
20:04   Damadın hakaretine dayanamayan hamile yeni gelin otomobilden atladı