10 Aralık 2018, 16:01
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Unkapanı, Galata ve Haliç Metro Köprüleri Bu Gece Deniz Trafiğine Açılacak

Unkapanı, Galata ve Haliç Metro Köprüleri Bu Gece Deniz Trafiğine Açılacak

Atatürk Köprüsü (Unkapanı), bakım ve onarım çalışmalarından dolayı 11 Aralık 2018 Salı günü (Bu gece) 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Atatürk Köprüsü (Unkapanı), bakım ve onarım çalışmalarından dolayı 11 Aralık 2018 Salı günü (Bu gece) 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri, bu gece 02.30-03.30 arasında deniz trafiğine açılacak. Atatürk Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayaların, 00.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Galata Köprüsü ile Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor.Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri; 02.30-03-30 saatleri arasında deniz trafiğine açık olacağından, araç ve yayaların bu saatler arasında ise, Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor.

Köprülerin Araç ve Yaya Trafiğine Kapalı Olacağı Saatler;

Yeni Galata Köprüsü 02.30 - 03.30

Atatürk (Unkapanı) Köprüsü 00.30 - 04.30

Haliç Metro köprüsü 02.30 - 03.30 - İSTANBUL
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:01