Unkapanı, Galata ve Haliç Metro Köprüleri Bu Gece Deniz Trafiğine Açılacak

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:01



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:01

Atatürk Köprüsü (Unkapanı), bakım ve onarım çalışmalarından dolayı 11 Aralık 2018 Salı günü (Bu gece) 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri, bu gece 02.30-03.30 arasında deniz trafiğine açılacak. Atatürk Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayaların, 00.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Galata Köprüsü ile Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor.Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri; 02.30-03-30 saatleri arasında deniz trafiğine açık olacağından, araç ve yayaların bu saatler arasında ise, Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor.Köprülerin Araç ve Yaya Trafiğine Kapalı Olacağı Saatler;Yeni Galata Köprüsü 02.30 - 03.30Atatürk (Unkapanı) Köprüsü 00.30 - 04.30Haliç Metro köprüsü 02.30 - 03.30 - İSTANBUL