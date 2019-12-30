Haberler » 3. Sayfa » Unkapanı Köprüsü'nde intihar girişimi, deniz polisi kurtardı - Haberler

Unkapanı Köprüsü'nde intihar girişimi, deniz polisi kurtardı

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Unkapanı Köprüsü'nden atlayarak intihar girişiminde bulunan bir kişi deniz polisi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

30.12.2019 09:07 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:12 Unkapanı Köprüsü'nde intihar girişimi, deniz polisi kurtardı
'nda bulunan Unkapanı Köprüsü'nden atlayarak intihar girişiminde bulunan bir kişi deniz polisi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında Unkapanı Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre intihar etmek amacıyla köprüye çıkan Ali Y. isimli bir kişi, vatandaşların ikna çabalarına aldırış etmeden denize atladı. İhbar üzerine Deniz Polisi, Unkapanı Köprüsü bölgesinde arama başlattı. Çalışmalar sonucunda Deniz Polisi tarafından karaya çıkarılan Ali Y., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Taksim İlk Yardım ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ali Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

İstanbul, Beyoğlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

09:17   Fareleri öldürmek isterken zehirlendiler - Haberler
09:15   Putin'den Trump'a istihbarat paylaşımı için teşekkür - Haberler
09:15   MSB: "Irak'ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, 1 PKK/YPG'li... - Haberler
09:13   Van'da 656 adet tarihi eser ele geçirildi - Haberler
09:12   (Özel) Eski Süper Lig kalecisi hastanede dehşet saçtı - Haberler
09:06   Unkapanı Köprüsü'nden atlayan kişi kurtarıldı - Haberler
08:50   Ters yöne giren araç kazaya neden oldu, 7 kişi yaralandı - Haberler
08:21   Bakan Soylu, terör örgütü PKK'nın çirkin yüzünü deşifre etti: PKK, çocuklara yaptıklarını videoya almış - Haberler
07:56   İzmir'de peş peşe 2 cinayet! Önce Sağlık Müdürü ardından bir doktorun eşi öldürüldü - Haberler
23:21   Bakan Soylu'dan HDP'li Temelli'nin yerli otomobil eleştirisine yanıt: Onun pilden anladığı C4'e takılan pil - Haberler
30.12.2019 09:34:44