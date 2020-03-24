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Unkapanı Köprüsü'nde trafiği kitleyen kaza...Kamyonet üst geçide çarptı

Unkapanı Köprüsü'nde trafiği kitleyen kaza...Kamyonet üst geçide çarptı Polisi beklemeyen sürücü olay yerinden böyle kaçtı Fatih Unkapanı Köprüsü'nde kamyonet üst geçide çarptı.

24.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:29
Unkapanı Köprüsü'nde trafiği kitleyen kaza...Kamyonet üst geçide çarptı
Polisi beklemeyen sürücü olay yerinden böyle kaçtı
İSTANBUL - Fatih Unkapanı Köprüsü'nde kamyonet üst geçide çarptı. Üst geçitte hasar meydana gelirken, olay sonrası kamyonet sürücüsü polis gelmeden olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Fatih'te bulunan Unkapanı Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eminönü'nden Eyüpsultan istikametine giden ve içerisinde tencere olduğu öğrenilen kamyonet üst geçide çarptı. Çarpma nedeniyle üst geçitte hasar oluşurken kapan parçalar da yola düştü. Olayı gören diğer sürücüler durumu polis ekiplerine ihbar etti. Kimliği öğrenilemeyen ve olay sonrası aracına binen kamyonet sürücüsü polis ekipleri gelmeden olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Üst geçitte hasar oluşması ve parçaların sarkması nedeniyle Zabıta ekipleri tek şeridi trafiğe kapatarak önlem aldı. Belediye ekiplerinin yaptığı temizlik sonrası tek şeritten sağlanan trafik yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. Unkapanı Köprüsü’nde trafiği kitleyen kaza...Kamyonet üst geçide çarptı

Kaynak: İHA

Etiketler : Fatih, 3. Sayfa

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Unkapanı Köprüsü'nde trafiği kitleyen kaza...Kamyonet üst geçide çarptı

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