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Unkapanı Köprüsü'nün son olta balıkçısı

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında "evde kalın" uyarılarına rağmen sabahın erken saatlerinde Unkapanı Köprüsü'ne gelen tek olta balıkçısı, "yok artık" dedirtti.

29.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:57
Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında "evde kalın" uyarılarına rağmen sabahın erken saatlerinde Unkapanı Köprüsü'ne gelen tek olta balıkçısı, "yok artık" dedirtti. Yoğun yağış ve korona virüs salgınına rağmen köprüye gelen 61 yaşındaki adam, "Evde çok sıkıldım" diyerek kendini savundu.
Dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle yetkililerin aldığı önlemler her geçen gün artıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde oltayla balık tutmak yasaklandı. Yasağın ardından vatandaşların balık tuttuğu yerler sessizliğe büründü. Ancak yasağa uymayan 61 yaşındaki Bilal Ünlü sabahın erken saatlerine Unkapanı Köprüsü'ne geldi. Kendisinden başka kimsenin olmadığı köprüde yaşlı adam, doyasıya balık tutmanın keyfini sürdü.
"EVDE DURAMIYORUM, CANIM SIKILIYOR"
Köprüde tek balık tutan kişi olan Bilal Ünlü, "Evde duramıyorum, canım sıkılıyor. Köprüde benden başka kimse yok. Balık tutmak sanırım yasak. Ben 61 yaşındayım, balık çok güzel. Ben de önlemler kapsamında elimden geleni yapıyorum. Evden dışarıya çıkmıyorum, şimdi gideceğim ve bir daha çıkmayacağım. 10'da eve giriyorum ertesi sabaha kadar çıkmıyorum. Virüsten dolayı her yer boşaldı. Ben dediğim gibi evde duramıyorum" dedi.
(Doğan Can Cesur/İHA) Unkapanı Köprüsü’nün son olta balıkçısı

Kaynak: İHA

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Unkapanı Köprüsü'nün son olta balıkçısı

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