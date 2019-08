İSTANBUL'daki sel felaketinde su dolan Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan kişinin kimliği henüz tespit edilemedi. Ölen kişi, Unkapanı'nda "Cici Baba" lakabıyla tanınıyor. Onunla aynı yerde yatan arkadaşları o anları anlattı.

Hemen hemen dünyanın her yerinde evsizler, üç beş eşya ile otobüs terminalleri, tren garları, hastaneler, köprü altları ya da bankamatikleri mesken ediniyor. İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı alt geçidini su bastı. O alt geçit ise kimsenin adını bilmediği ancak 'Cici Baba 'olarak tanıdığı bir evsiz de kalıyordu. Cici Baba'nın su altında kaldığından kimsenin haberi yoktu. Çalışmalar suda kalan araç için başlatıldı. Su tahliye çalışmaları sırasında Cici Baba'nın cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik bilgileri ise henüz tespit edilemedi. 60'lı yaşlarında olan ve yıllardır sokaklarda yaşayan o evsiz ile olay anını, onunla alt geçitte birlikte kaldığı diğer evsiz arkadaşları anlattı.

"BU TARZ AFETLERDE BİZİM SIĞINACAĞIMIZ YER KÖPRÜ ALTLARIDIR"

Yıllardır sokaklarda yaşayan Cengiz Çelik, "Bir lokmayı paylaşan bir insandı. Parası oldu mu, bende olur onda olmaz yardımcı olurduk birbirimize. O adam neden gitti? Şurayı sel götürdü. Köprü görünmüyordu. Ben de orada duvarın dibinde duruyordum. Su dizlerimde delikanlının biri geldi beni çıkardı" dedi.

"Bu tarz afetlerde bizim en çok sığınacağımız yer köprü altlarıdır. Ağacın altında durabilir misin?" diyen Çelik, geçimlerini ise kendilerine yardımcı olan insanlar sayesinde sağladıklarını belirtti.

"ÜŞÜYORUZ, KİMSEMİZ YOK"

40 yaşındaki Erkan Aydoğdu ise, "Çok güzel inşadı, dürüsttü. Efendiydi, ekmeğini paylaşır, parası varsa parasını verir karnımızı doyururdu. Kimseye bir zararı yoktu. Hep burada yatardı" diye konuştu. Kış aylarında çok üşüdüklerini belirten Aydoğdu, "Üşüyoruz. Kimsemiz yok. Evimiz yok barkımız yok. Üşüyoruz. Yıllardan beri aç susuz dışardayız. Çöplerden yiyecek topluyoruz" diye konuştu.

"İNSANLIK GERÇEKTEN ÖLMÜŞ"

15 yıldır sokaklarda yaşayan 32 yaşındaki Hakkı Üzüm ise, "Yağmur başladı. Aşağıya geldik. Bir baktım su köprünün ortasına vurmuş. Adam suyun içinde, kimse demiyor ki bunu kurtaralım, çıkaralım. İnsanlık gerçekten de ölmüş. Sadece bakıyorlar. Üstündeki telefonları gitmesin. Ayakkabıları kirlenmesin diye adama yardımcı olmadılar. Sonra çıkardılar 10 metre ileriye koydular, can çekişen adamı, üstüne de pis branda örttüler. Adam can çekişe çekişe öldü" ifadelerini kullandı.

"BURASI BİZİM EVİMİZ, HİÇBİR CANLIYA ZARARIMIZ YOK"

Sokaklarda yaşamasıyla ilgili ise Üzüm, "Okumadık. Liseye kadar okuduk. Biz okula giderken, okulun en temiz, yakışıklı öğrencisiydim. Benim giydiğim kundurayı öğretmenler giyemiyordu. Ama işte hayat şartları. Ailemizden uzak durduk. Oluyormuş işte" dedi. Sokaklar için, 'Burası bizim evimiz' diyen Üzüm, "Kimseye muhtaç değiliz. Hiç kimsenin malına mülküne dokunmuyoruz. Allah'ın yarattığı hiçbir canlıya da zararımız yok. Burada yatıyoruz, bazen zabıtalar geliyor 'Burada yatma' diyor. Neden yatamıyor muşum?" dedi.

CESET ADLİ TIP KURUMUNDA

Bu arada selde ölen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morgunda. Ölen kişinin henüz kimliğinin tespit edilemediği öğrenildi. Kimliğinin tespit edilmesinin ardından aileye ulaşılmaya çalışılacağı kaydedildi.



- İstanbul