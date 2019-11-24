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Ünlü Aktivist-Yazar Tuğrul Selmanoğlu: "Türkiye ve Türk insanı bu coğrafyanın abisidir"

AK Parti Gemlik İlçe Gençlik Kollarının daveti üzerine Bursa'ya gelen Ünlü Aktivist-Yazar Tuğrul Selmanoğlu, "Türkiye ve Türk insanı bu coğrafyanın abisidir" dedi.

24.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:48Ünlü Aktivist-Yazar Tuğrul Selmanoğlu:
AK Parti Gemlik İlçe Gençlik Kollarının daveti üzerine 'ya gelen Ünlü Aktivist-Yazar Tuğrul Selmanoğlu, " ve Türk insanı bu coğrafyanın abisidir" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Şamil Yiğit, MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz ile çok sayıda meclis üyesi, STK ve vatandaşın katıldığı 'Millet' konulu konferans büyük ilgi gördü. Bu zamana kadar gitmiş olduğu 40 İslam ülkesindeki gözlemlerini aktaran Selmanoğlu, "Türkiye ve Türk insanı bu coğrafyanın abisidir. Hristiyanlar, Müslümanlara karşı insanlık suçu işliyor. Bu ülkelere gitmemdeki en büyük sebep 100 yaşın üzerindeki bir ninenin 'Türkler bizi kurtaracak diye bekliyorum' demesi ve üzerimde bir sorumluluk hissetmiş olmam. Yurt dışında 'Dünyada Türkiye'den başka süper güç yoktur' diye biliniyor. Her camide bizlere dua ediyorlar. Afrika'daki insanlara merhametsizce davranıyorlar. Onları köle olarak çalıştırıyorlar. İslam'ı kötü göstererek algı operasyonu yapıyorlar. Batı'nın gerçek yüzünü Afrika'da çok açık bir şekilde görebilirsiniz. Batı'nın soykırım yapmadığı yer kalmadı. Fakat hala kendileri demokrasiden bahsedebiliyor. Batı; sanayi ve alt yapı olarak bizim medeniyetimizi kıskanıyor" diye konuştu. - BURSA

AK Parti, Türkiye, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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