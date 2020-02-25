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Ünlü aktör George Clooney, Malaga takımına talip oldu

Amerikalı oyuncu George Clooney'nin sahibi olduğu şirketin İspanyol takımı Malaga'yı satın almak isteyenler arasında bulunduğu ortaya çıktı.

25.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:16

Dünyaca ünlü aktör, George Clooney'in İspanyol ekibi 'yı satın almak isteyenler arasında olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İspanya Küçük Hissedarlar Başkanı Antonio Aguilera'nın açıklamasına dayandırılan haberlerde; La Liga ekibi Malaga'yı satın almak isteyenler arasında George Clooney'in sahibi olduğu bir şirketin de bulunduğu ortaya çıktı.

KULÜP MADDİ ZORLUKLARDAN DOLAYI LA LIGA'DAN DÜŞTÜ

2010 yılında Malaga'yı satın alan Abdullah Al-Thani o dönem yüksek bütçeler kullanarak takımı La Liga'nın zirvesine taşımaya çalışmıştı. Al-Thani'nin adı geçtiğimiz hafta İspanyol Bölgesel Mahkemesi'nin verdiği kararla kulübün fonlarını zimmetine geçirme suçundan başkanlığı 6 aylığına düşürülmesiyle gündeme gelmişti. Klip, 2018 yılında yaşadığı maddi krizden dolayı La Liga'dan düşmüştü. Öte yandan satışa çıkarılan kulüp için 100 milyon euro istendiği de İspanyol basınında yer aldı.

Al-Thani
Ünlü aktör George Clooney, Malaga takımına talip oldu

George Clooney, La Liga, Malaga, Magazin, Spor


HABER YORUMLARI (1)
PAŞALI:Geçen bizim semtte bir bakkala girdim bakkal Suriyeli çıktı. Ayak üstü yarım yamalak Türkçe konuştuk. Abi biz bittik dedi. Neden dedim. Beni Türk vatandaşı yapmışlar dedi. Önce maliye geldi vergi cezası kesti. Sonra belediye geldi çöp tabela vergisi kesti. SGK geldi prim cezası kesti dedi. Sonra emniyet geldi suriye mallarının faturasını sordu kaçak diye hepsine el koydu. Eşimi hastaneye götürdüm SGK olmayınca büyük para istediler. Aramıza hoş geldin dedim. Olmuyor Suriye ye döneceğiz abi dedi D
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