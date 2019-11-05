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Ünlü aktör Keanu Reeves, 9 yaş küçük sevgilisi Alexandra Grant ile el ele görüntülendi

Dünyaca ünlü aktör Keanu Reeves, kendisinden 9 yaş küçük sevgilisi Alexandra Grant ile ilk kez el ele görüntülendi. Ünlü çift birlikte kırmızı halıda boy gösterdi.

05.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:52

Matrix ve John Wick filmlerinin yıldız oyuncusu Keanu Reeves, uzun süredir bir kadınla görüntülenmemişti. Özel hayatı en çok merak edilen isimlerden olan ünlü aktör hayranlarına büyük bir sürpriz yaparak aşk yaşadığı sevgilisi Alexandra Grant, birlikte kırmızı halıda görüntülendi.

EL ELE GELDİLER

Dünyanın en sevilen aktörlerinden olan ve filmleri gişe rekoru kıran 55 yaşındaki ünlü oyuncu Keanu Reeves,46 yaşındaki sevgilisi Alexandra Grant ileLos Angeles'ta Cumartesi akşamı gerçekleştirilen LACMA Art + Film Gala Presented By Gucci etkinliğinde boy gösterdi. Oldukça mutlu görünen çift,birlikte olduklarını açıklayıcı bir söz sarf etmediler, ancak kırmızı halıya el ele katıldılar.

BİR TÜRLÜ GÖRÜNTÜ VERMİYORDU

Mütevazı yaşantısıyla dikkat çeken Hollywood yıldızının yıllarca sevgilisi olduğu biliniyordu ancak bir türlü görüntülenemiyordu.

BİRLİKTE İKİ KİTABA İMZA ATTILAR

Grant ve Reeves, birlikte iki kitaba imza attı. Ode To Happiness ve Shadows kitapları Keanu Reeves tarafından yazılırken Alexandra Grant tarafından çizimleri yapılmıştı. Reeves'in daha önce de Cameron Diaz, Sandra Bullock ve Charlize Theron gibi isimlerle de ilişki yaşadığı konuşulmuştu.

Ünlü aktör Keanu Reeves, 9 yaş küçük sevgilisi Alexandra Grant ile el ele görüntülendi

Keanu Reeves, John Wick, Magazin


YORUMLAR (8)
YAZDIM:kadın daha yaşlı duruyor diyenler
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YUNUS:reis knock knock filminde 2 tane kız vardı o ikisini alsaydınya heryerdde hallederdin
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CONİ:tuh sana yaziklar olsun be milyonlarla oynuyosun kendine genc bir tane guzel bulamadin mi ?
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...:Adam 40 kadın 85 yaşında gibi duruyor. Bu adamın kıymetini bilsin teyze.
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KEANUKATO:Neo Trinityi alamayınca en yakın ne bulduysa onu almış.
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VATANDAŞ:hoolywood daki en adam gibi adam araştırırsanız görürsünüz
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BEN BEN DEGİLİM:Bu kadın en az 70.
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KÜÇÜK OLAN HANGİSİ:Neo hakkaten neo kalmış
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