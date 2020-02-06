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Ünlü aktör Kirk Douglas hayatını kaybetti

Efsanevi aktör Kirk Douglas 103 yaşında hayatını kaybetti.

06.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:25Ünlü aktör Kirk Douglas hayatını kaybetti
Efsanevi aktör Kirk Douglas 103 yaşında hayatını kaybetti.

Spartaküs rolüyle ünlenen ve birçok ünlü yapımda da yer alan Amerikalı aktör Kirk Douglas 103 yaşında hayatını kaybetti. Douglas'ın kendisi gibi aktör olan oğlu Michael Douglas yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir üzüntüyle kardeşlerim ve ben, babamız Kirk Douglas'ın 103 yaşında bizi terk ettiğini duyurmak istiyoruz. O dünya için bir efsaneydi. Sinemanın altın yıllarında, sinemanın altın çağındaki bir aktördü. Adalete olan bağlılığı ve inandığı değerlere sahip çıkmasıyla hepimizin olmak için arzuladığı bir insandı" dedi.

Douglas, 60 yıllık kariyerinde Spartaküs, Denizler Altında 20.000 Fersah ve Şampiyon gibi birçok ünlü yapımda yer almış ve içinde 1 Oscar ödülünün de dahil olduğu sayısız ödüle layık görülmüştü. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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