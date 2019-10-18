Ünlü aktör Russel Crowe'dan tebrik mesajı alan Cem Yılmaz yaptığı yorumla olay oldu

Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler serisinin ilk iki adımı '2 Arada' ve 'Kaçamak' filmi vizyona girdi. 'Kaçamak' ve '2 Arada'nın galası Zorlu PSM'de yapıldı. Yeni filminin heyecanını yaşayan Yılmaz'ı ilk tebrik eden ise 5 yıl önce Son Umut filminde rol aldığı dünyaca ünlü aktör Russell Crowe oldu.

"AMCANIN OĞLU OLSA YAPMAZ"

Sosyal medya hesabından kendisini tebrik edip destekleyen Crowe'a teşekkür eden Yılmaz şu mesajı paylaştı; Severim çok. Geçmiş 6 sene boyunca her filmimde arayıp, 'hayırlı olsun başarılar' der mi lan bir insan? Amcanın oğlu olsa yapmaz. İyi adam iyi. Ne zaman bir kardeşe ihtiyacın olsa o her daim orada! Teşekkürler Maximus!

AYNI FİLMDE ROL ALMIŞTI

Yönetmenliğini ünlü oyuncu Russell Crowe'un üstlendiği filmin senaryosu Andrew Anastasios ve Andrew Knight ikilisine ait. Filmin oyuncu kadrosunda Russell Crowe, Olga Kurylenko, Jai Courtney ve Isabel Lucas gibi isimlerin yanı sıra Türkiye'den de Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan yer almıştı.