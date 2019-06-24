Ünlü anketçi İstanbul seçiminde oluşan farkın nedenini açıkladı

Kamuoyu araştırmacısı Adil Gür , 31 Mart sonrası mağduriyet algısıyla Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkının yüzde 12'lere kadar çıktığını; ancak makasın son haftada daraldığını söyledi. Gür son güne girildiğinde makasın yeniden açılmasının ise Öcalan kardeşlerinin açıklamalarından kaynaklandığını ileri sürdü.

Veyis Ateş ve Didem Arslan 'ın moderatörlüğünde Habertürk ekranlarındaki seçim tartışmalarına Adil Gür'ün açıklamaları damga vurdu. Seçimlerden önce Adil Gür ile görüştüğünü ve seçim sonucuna yakın bir oy oranını kendisine verdiğini söyleyen Veyis Ateş, makasın neden açıldığını sordu.

İşte Gür'ün o açıklamaları;

"OY ORANI YÜZDE 4'E KADAR DÜŞTÜ"

"YSK'nın iptal kararından itibaren Sayın Ekrem İmamoğlu lehine yüzde 10-12 civarında bir farkın oluştuğu mağduriyet algısı oluştu. Aradan geçen zaman içerisinde işte liderler devreden çekildi, adaylar vaatlerini konuştu, mağduriyetin etkisi azaldı. Oy oranı bu süreçten sonra yüzde 4'e kadar düştü.

ÖCALAN KARDEŞLERİM AÇIKLAMALARI

Son iki üç günde yaşananlar inanılmaz biçimde seçmeni etkiledi.

Öcalan kardeşlerin açıklamaları kazananı değiştirmedi; ancak farkın açılmasına neden oldu.

"EKREM BEY HEP ÖNDEYDİ"

31 Mart'tan sonra Ekrem Bey'e mazbatayı verip daha sonra iptal kararından sonra da baktığınızda hep Ekrem Bey öndeydi. Hiçbir zaman değişmedi bu sonuç. Sadece mağduriyet algısı nedeniyle fark açıktı ama bu dediğim gibi bu açıklamalar farkın açılmasına neden oldu.

"HDP'Lİ SEÇMEN İMAMOĞLU DEDİ"

ilçelere göre seçim sonucunu analiz ettiğinizde sonuç o kadar açık ki... Bakın Küçükçekmece 'de Esenyurt 'ta CHP 31 Mart'ta seçim kazanırken birinde 4 puan birinde 2 puan var. Şimdi birinde 12 puan diğerinde 14 puan fark var. Niye Küçükçekmece ve Esenyurt diyorum. Evet İstanbul 'un pek çok yerinde HDP'ye oy verenler yaşıyor ama ağırlıklı olarak bu iki ilçede daha çok. Dolayısıyla Öcalan'ın mesajı ters tepmiş aksine Fatih gibi Üsküdar gibi Tuzla gibi pek çok ilçelerde milliyetçi seçmen de oyunun rengini değiştirmiş görülüyor.

Bir de gördük ki evet sandığa gitmeyen seçmen oyları etkilemiş ama sandığa gitmeyen AK Partililer değil HDP'li seçmenmiş.

"VATANDAŞLA İNATLAŞMAMAK LAZIM"

Vatandaşla inatlaşmamak lazım. Gecenin manşeti şu... Vatandaşla inatlaşırsanız vatandaş bir şekilde onun sandıkta cevabını veriyor. Ekrem Bey'in aday profili de bu oy geçişkenliğinde çok çok etkili oldu.

Bu seçimin kaybedeni Binali Yıldırım değil bana göre. Evet kazananı Ekrem İmamoğlu hakkını teslim etmek lazım. Kaybeden iktidar, AK Parti ve MHP... Ne söylerseniz söyleyin.

Küskünleri ikna etmek yerine Dimyat'a giderken elimizdeki bulgurdan olmuşuz."