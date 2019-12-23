Ünlü anketçiden dikkat çeken analiz! Davutoğlu ve Babacan'ın alacağı oy oranına ilişkin rakam verdi

Siyaset arenasında hareketli günlerin yaşandığı şu dönemde GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, dikkat çeken bir analize imza attı.

"1-2 PUAN OY ALABİLİRLER"

Siyasi ve sosyolojik ortamın yeni partiler için uygun olmadığını belirten GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, " Türkiye'deki ana muhalefet partileri bu çerçeve dışında bir söylem oluşturmadılar; Erdoğan'dan kurtulmak. Üç aşağı beş yukarı AK Parti iç muhalefeti de Türkiye'deki ana muhalefeti kopyaladı. Vatandaş kendi geleceğini oylar. Kimse liderlerin kaşına gözüne hayran değil. Şuan bakıldığında ben Türkiye'de siyasetin makas değiştirecek boyutta olduğunu zannetmiyorum. 1-2 puan oy alabilir" dedi.

GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş

"HDP'NİN OYU 10 YILDIR HİÇ DEĞİŞMEDİ"

Yapmış oldukları araştırmaların sonuçlarına değinen Aktaş, "Türkiye'nin en büyük partisi AK Parti yüzde 40 bandında bir oyu var. Çok araştırma firması yayınladı ama GENAR'ın araştırma sonuçlar var elimizde. İki partinin toplamı Cumhurbaşkanlığı seçimindeki oyu koruyor. CHP yüzde 26 bizde. HDP'nin oyu 10 yıldır hiç değişmedi 11-12 civarında. İYİ Parti'nin 7-8 puanlık bir oyu var. Yeni kurulan parti nereden alacak? Şöyle ki ittifak öncesinde, oy puanı 50 iken AK Parti içerisinde yüzde 8'lik esnek oy tabanı vardı. Şartlara bakan, ekonomiye bakan, zaman zaman sağ seçmenin liberal kesimi hareket ediyordu. Bugün baktığınız zaman bir parti 15 yıl sonra iktidar olmayı iddia edebilir. Ama bugünden yarına kadar iktidar olma rüyası yok, hiçbir parti için bu fırsat gözükmüyor" ifadelerini kullandı.