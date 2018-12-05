Ünlü Anketçiden Sürpriz Çıkış! CHP Seçmeni İstanbul'da Gürsel Tekin'i İstiyor

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, konuk olduğu programda 31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kulat, yaptıkları son araştırmaya göre; İstanbul'daki CHP seçmeninin Gürsel Tekin'i istediğini belirtti.

"GÜRSEL TEKİN'İN ÖNE ÇIKMA NEDENİ..."

Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, DW yayınında Nevşin Mengü'nün sorularını cevapladı. Yaptıkları son ankette CHP'nin İstanbul adayının kim olmasının istendiğini sorguladıklarını belirten Kulat, "Gürsel Tekin ismi öne çıkıyor. Bunun nedeni de şu olabilir; Gürsel bey uzun süredir sahada, ondan dolayı olabilir." dedi.

"ŞİMDİ OLSA EKREM İMAMOĞLU ARAŞTIRMALARA YANSIR"

Daha henüz erken olduğunu ve diğer adayların tam olarak ortaya çıkmadığını hatırlatan Kulat, "Bu çalışma yapılırken Ekrem İmamoğlu medyada bu kadar öne çıkmamıştı. Ama şimdi olsa herhalde Ekrem İmamoğlu da araştırmalara yansır" diye konuştu.

TEKİN HDP SEÇMENİNDEN DE OY ALIYOR"

"Gürsel Tekin diyenler daha çok AK Parti seçmeni mi yoksa CHP seçmeni mi?" sorusuna Kulat, "CHP seçmenleri" cevabını verdi ve şöyle devam etti: "Gürsel Tekin CHP seçmeni kadar HDP seçmeninden de oy alıyor."

"İSTANBUL'DA KİLİT HDP SEÇMENİ"

"İstanbul'da HDP seçmeni en kilit seçmen durumunda" diyen Mehmet Ali Kulat, "Mesela AK Parti ile MHP'nin başlatmış olduğu ittifak İstanbul'da çok ciddi bir avantaj oluşturmuyor. Asıl seçmen AK Parti'nin kendi seçmeni. Çünkü MHP yüzde 4-5'lik bir oy oranına sahip oluyor en iyi zamanında" diye konuştu.