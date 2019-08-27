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Ünlü arabesk şarkıcısı Selahattin Özdemir hayatını kaybetti

3 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma kaldırılan arabesk müziğinin sevilen şarkıcısı Selahattin Özdemir, hayatını kaybetti.

27.08.2019 14:38
Ünlü arabesk şarkıcısı Selahattin Özdemir hayatını kaybetti

Geçtiğimiz gece Mersin'deki evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 56 yaşındaki şarkıcı Selahattin Özdemir, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Özdemir'in yakınları ve sevenleri, ölüm haberi üzerine hastaneye gitti.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Özdemir, çağrılan ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özdemir, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. 3 gündür Toros Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Selahattin Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

20'NİN ÜZERİNDE ALBÜM YAPMIŞTI

20'nin üzerinde albüm yapan Özdemir, arabesk müzik severlerin karşısına 1982 yılında çıkmış, 'Yaşarken Ölenler', 'Sensiz de Olur', 'Aramızda Sıra Dağlar' gibi parçaları ile kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaşmıştı.

Sanatçı Selahattin Özdemir hayatını kaybetti! Selahattin Özdemir kimdir?Sanatçı Selahattin Özdemir hayatını kaybetti! Selahattin Özdemir kimdir?

Ünlü arabesk şarkıcısı Selahattin Özdemir hayatını kaybetti

Mersin, Magazin

YORUMLAR (34)
VATANDAŞ: Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun
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MİRAN: mekanı cennet olsun üzüldüm valla
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DÜRBÜNLÜ: bu müzikçiyi hiç tanımıyorum.tanımakta istemiyorum.vatana millete ne faydası olmuş.ben ona bakarım arkadaş.
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ŞAPKACI: SEVENLERİ FANATİKTİR, MÜSLÜMÜN YAN KOLUDUR KENDİSİ. PEK ARDI OLMADIĞINDAN MERSİN-ADANA-ANTEP-HATAY CİVARINDAN DIŞARI DUYULMADI SESİ. HAKKINDA KELAMI-BED SÖYLEME ULU ORTA YERDE ADAMI KABAK GİBİ OYARLAR. BENDEN UYARMASI. MESELA BEN, EN FANATİK SEVENLERİNDEN BİRİYİM. 200 E YAKIN ŞARKISINI SÖZ MÜZİK OLARAK BİLİRİM. bir kadeh daha ver ver yalvarıyorum. . .
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4 0
MEHMET ŞİNASİN BOYCI: ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH. . . . . . SEVENLERE SEVENE SON ELVEDA. . . . . . .
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TXX: bu kim be
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BEYKOZLU: SAĞDA SOLDA BÖYLE KONUŞMA ABİMİZLE BÜYÜK SANATÇIYDI HAYRANLARIDA ALEYNA TİLKİ HAYRANLARINA BENZEMEZ OYARLAR HABERİN OLSUN
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ARSLANIM: SEN ANCAK REYNMEN TANIRSIN
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25 2
ŞAPKACI: SELEHATTİN ÖZDEMİR. . . SENİN KOTUNDAN HABERİN YOK.
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15 1
ADINIZI YAZIN: ALLAH RAHMET EYLESİN
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26 0
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