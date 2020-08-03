Ünlü baklavacıda çanta hırsızlığı kamerada

Karaköy'deki ünlü baklavacıda oturan bir kadının çantası küçük yaştaki cerrahi maskeli ve şapkalı iki hırsız tarafından kaşla göz arasında çalındı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, şahısların hırsızlıktan önce ellerini dezenfekte etmesi dikkat çekti.

Beyoğlu Karaköy'deki ünlü baklavacıda geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen olayda cerrahi maskeli ve şapkalı küçük yaştaki iki hırsız, mekana geldi. Bir süre etrafına bakınan hırsızlar, içeride oturan bir kadının arkasına astığı çantayı fark etti. Kadının ve arkadaşının hareketlerini gözleyen şahıs, kısa bir süre sonra harekete geçti. Kalabalıktan yaralanan hırsız, kadının sandalyede asılı çantasını kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Ellerini dezenfekte edip çaldı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, küçük yaştaki iki hırsız iş yerine gelerek etrafı gözlüyor. Birkaç kez çantaya dokunan hırsız ardından yan masadaki dezenfektanı kullanarak ellerini dezenfekte ediyor. Ardından çantayı alan hırsızlar hızla çıkarak uzaklaşıyor.

Polis hırsızların peşinde

Olayın ardından çantasının yerinde olmadığını fark eden kadın durumu iş yeri yetkililerine bildirdi. Kamera görüntülerini inceleyen yetkililer çantanın küçük yaştaki iki hırsız tarafından çalındığını fark etti. İhbar üzerine kamera görüntüleri inceleyerek harekete geçen polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL