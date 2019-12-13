Ünlü basketbolcu Sinan Güler'den tavsiye: Meraklı olun

Girişimcilik ve İnovasyon Konferansları'nın konuğu ünlü basketbol oyuncusu ve sosyal girişimci Sinan Güler oldu. Güler, öğrencilere "Hem etrafınızda olan biteni görmek adına hem de kendinizi geliştirebilmek adına meraklı olun" tavsiyesinde bulundu.

Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi'nde Dr. Arzu Çakar moderatörlüğünde gerçekleşen Girişimcilik ve İnovasyon Konferansları serisinin 3. konuğu ünlü basketbol oyuncusu ve sosyal girişimci Sinan Güler oldu. Güler, programda inovatif girişimler ve yeni fikirlerin yatırıma dönüştürülmesi sürecinde bilgi ve deneyimlerini aktardı.

HAKKARİ'DEN FRANSA'YA SPORCULAR YETİŞTİ

Basketbol sevgisiyle spor kariyerinde çıktığı basamakların kendisini farklı fırsatlara yönlendirdiğini belirten Güler, abisiyle beraber gittikleri Amerika'daki basketbol kamplarının ve orada edindiği izlenimlerin kendisini etkilediğini ve bu süreci Türkiye'de de hayata geçirme fikrinin oluştuğunu anlattı. Türkiye'deki bir panelde Hakkarili bir takımla tanıştığını ve ekibi genişleterek Türkiye'deki ilk yaz kamplarını gerçekleştirdiklerini, sonrasında da Hakkari başta olmak üzere yaklaşık 40 şehirden 450'ye yakın sporcunun çalışmalarında yer aldığını söyledi.

Geçen 9 yılda bine yakın sporcunun farklı bir formatla oluşturdukları kamplarında basketbol eğitimden geçtiği bilgisini veren Sinan Güler, şunları anlattı:

"Bu süreçte çok farklı hikayeler oluştu. İlk kamplara katılan Hakkarili sporculardan biri şu anda İstanbul'da bölge hakemi. Batman'dan bir sporcu 2015'te kampımıza katılmıştı, geçtiğimiz sene Basketbol Süper Ligi'nde karşılıklı oynadık. Kamplarımıza katılan sporcular arasında üniversite bursu kazananlar var, öğretmenliğe başlayanlar var. Fransa'da yerel amatör yarı profesyonel ligde basketbol oynayan bir arkadaşımız var. Bu noktada süreci sürdürülebilir bir şekilde büyütmeye çalışıyoruz."

"GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNE SPOR DAHA ÇOK DAHİL OLMALI"

Çalışmaya başladıkları 2011 yılından bu yana spor kariyerinin yanında yatırımcılıkla da ilgilenmeye başladığını ifade eden Güler, belirli girişimler ve yaşadığı tecrübelerle finansal değerleme açısından yatırımcılığın heyecanlı bir ortam olabileceğini düşündüğünü ve geleneksel yatırım araçlarının yanında farklı yatırımlara da yöneldiğini söyledi.

Bugüne kadar da 20'ye yakın girişime yatırımda bulunduğunu söyleyen Güler, "Bu yıldan itibaren kendi yatırımcı kimliğimi biraz daha oturtmak istiyorum. Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminde yapabileceklerim adına hem de özellikle spor girişimleri odaklı bir süreç yaşamak istiyorum. Girişimcilik ekosistemine spor girişimlerini biraz daha dahil edebilmek istiyorum. Spor paydaşlarını girişimcilik ekosisteminden beslenebilecekleri ortamlar yaratmak ve yatırımcılara da farklı perspektifle bir ortam sunmak istiyorum" dedi.

"TEPKİLERİ DOĞRU SÜZÜN"

Profesyonel basketbol oyuncusu ve sosyal girişimci Sinan Güler, genç girişimcilere tavsiyeler ve önerilerini de şu sözlerle paylaştı:

"Vereceğim önerilerden bir tanesi ve en önemlisi meraklı olmak. Hem etrafınızda olan biteni görmek adına hem de kendinizi geliştirebilmek adına meraklı olun. Doğrusuyla yanlışıyla size farklı geri bildirim veren, öğretmenlerinizden arkadaşlarınıza ve ailenize dek onlardan aldığınız geri bildirimleri nasıl kullandığınız veya kendi zihninizde nasıl mayaladığımız önemli. Eninde sonunda şunun farkına varacaksınız ki; hayatınızda çoğunlukla karşınızdaki insanlar size negatif ve moralinizi düşürecek şeyler söyleyecekler ama aynı zamanda pozitif şeyler söyleyecek insanlar da var. Bu ikisinin içinde gelen tepkileri çok doğru süzerek doğruları görmeniz gerekecektir. Bu geri bildirimler ve sorgulamak sizi bambaşka yerlere getirecektir."

"DEZAVANTAJLI BÖLGELERE DE ULAŞABİLİYORUZ"

Programın moderatörlüğünü yapan Dr. Arzu Çakar da bulunduğu bölgelerde inovasyon ve girişimcilik konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye ulaşamayan öğrencilere de internet yayını aracılığıyla ulaştıklarını belirtti.

Çakar, "Doğu illerindeki bazı üniversiteler girişimcilik derslerinde ya da konferanslarda uzman isimleri ağırlayamıyorlar. Bulunduğu bölgede çeşitli dezavantajlar sebebiyle bu fırsatı yakalayamayan öğrenciler, Youtube'da kendi hesaplarımızdan yayınladığımız girişimcilik konferanslarını izliyorlar. Bu konferansları düzenlemekteki en önemli amaçlarımızdan biri de bu isimlere ulaşamayan öğrencilere fayda sağlamak, onlar için bir farkındalık yaratabilmek. Bu videoları izleyip ilham alan ya da Hakkari örneğinde olduğu gibi bu projeden haberi olup başvuran öğrenciler bulunuyor"diye konuştu.