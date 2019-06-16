16.06.2019 22:12
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Ünlü Beethoven yorumcularından "Yıldızlarla Oda Müziği" konseri

Ünlü Beethoven yorumcularından "Yıldızlarla Oda Müziği" konseri

Her biri birer Beethoven yorumcusu olan Isabelle Faust, Jean-Guihen Queyras ve Alexander Melnikov, müzikseverlerle buluştu.

Her biri birer Beethoven yorumcusu olan Isabelle Faust, Jean-Guihen Queyras ve Alexander Melnikov, müzikseverlerle buluştu.
Sanatçılar, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından "Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı" temasıyla düzenlenen "47. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında sahne aldı.
19. yüzyıl klasiklerine getirdikleri taze yaklaşımlarıyla dikkati çeken kemanda Faust, viyolonselde Queyras ve piyanoda Melnikov, "Yıldızlarla Oda Müziği" serisinin ilk konserinde, İş Sanat Konser Salonu'nda Ludwig van Beethoven'dan eserler icra etti.
Müzisyenler, Orijinal Bir Tema Üzerine Çeşitlemeler, mi bemol Majör, Op. 44 (Piyanolu Üçlü No. 10), Piyanolu Üçlü No.5, Re Majör, Op. 70 No.1, "Hayalet", Piyanolu Üçlü No. 6, mi bemol Majör, Op. 70 No. 2, Piyanolu Üçlü No.9, mi bemol Majör, WoO 38 yapıtlarını seslendirdi.
Kaynak: AA
Isabelle Faust, Beethoven, Güncel

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