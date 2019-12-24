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Ünlü bestekar Ali Osman Erbaşı, Sonsuz Şükran Köyü'ne yerleşiyor

Türk Halk Müziği'nin duayen ismi bestekar, aranjör, prodüktör ve bağlama ustası Ali Osman Erbaşı, Konya'nın Hüyük ilçesinde kurulan Sonsuz Şükran Köyü'ne yerleşme kararı aldı.

24.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:39 Ünlü bestekar Ali Osman Erbaşı, Sonsuz Şükran Köyü'ne yerleşiyor
Türk Halk Müziği'nin duayen ismi bestekar, aranjör, prodüktör ve bağlama ustası Ali Osman Erbaşı, 'nın ilçesinde kurulan Sonsuz Şükran Köyü'ne yerleşme kararı aldı.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i makamında ziyaret eden Ali Osman Erbaşı, daha önce Hüyük ilçesine düzenlenen kültür, sanat ve gençlik festivali kapsamında geldiğini hatırlatarak, "Buraya hayran kaldım. Bundan sonraki sanat yaşamımı burada sürdürme kararı aldım. Hüyük Belediye Başkanımız Mehmet Çiğdem'in sanata ve sanatçıya karşı sevgisi, duyarlılığı, samimiyeti ve tutumu benim buraya yerleşmem için büyük etken oldu" dedi.

Ali Osman Erbaşı, ilçeye bağlı Çavuş Mahallesi'nde bulunan ve sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü'nden kendisinin de bir ev satın aldığını belirterek, "Buraya bir stüdyo kurduk. Çalışmalarımı bundan sonra burada sürdüreceğim. Bundan sonra eserlerimizi Hüyük'te hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de, 'Hangimiz sevmedik', 'Ötme bülbül', 'Hazan nedir', 'Yarimi ellere gelin etmişim' gibi birçok eserin sahibi bestekar, büyük usta Ali Osman Erbaşı'yı ilçesinde ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu belirtti. Başkan Çiğdem, "Ali Osman hocam ülkemize mal olmuş bir halk müziği üstadımızdır. Bundan sonra bestelerini Hüyük'te yaparken, ilçemiz gençleri için kurduğu atölyesinde saz dersleri verecek. Düşünsenize gençlerimiz büyük bir ustadan kurs alacak. Ben Ali Osman Erbaşı hocam gibi yaşayan efsanelerin yaşarken kıymetlerinin bilinmesini istiyorum. Hocam fahri değil artık resmi Hüyüklü olmuştur. İlçemize hoş geldi, sefalar getirdi, diyorum" dedi. - KONYA

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Kaynak: İHA

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