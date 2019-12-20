Haberler » Güncel » Ünlü bestekar Göksel Baktagir Van'a geliyor - Haber

Ünlü bestekar Göksel Baktagir Van'a geliyor

Van Türk Musıki Derneğinin düzenleyeceği sanat müziği konserine ünlü bestekar Göksel Baktagir'in de misafir olarak katılacağı belirtildi.

20.12.2019 18:33 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:38 Ünlü bestekar Göksel Baktagir Van'a geliyor
Türk Musıki Derneğinin düzenleyeceği sanat müziği konserine ünlü bestekar Göksel Baktagir'in de misafir olarak katılacağı belirtildi.

Van Türk Musıki Derneğinin 22 Aralık Pazar akşamı Van Devlet Tiyatrosu salonunda düzenleyeceği sanat müziği konserine Kültür ve Turizm Bakanlığı kanun sanatçısı, ünlü bestekar ve söz yazarı Göksel Baktagir ve Can Pare grubundan keman sanatçısı Can Olgun ile viyolonsel sanatçısı Murat Süngü de misafir olarak katılacak. Ünü ülke dışını aşan Baktagir, bugüne kadar Türkiye ve yurt dışında birçok proje ve program gerçekleştirmiş, birçok ödül almış ve birçok bestesi TRT arşivlerinde yer bulmuş.

Şef Ferhat Kılınçarslan, Göksel Baktagir'in kendilerini kırmayıp Vanlı sanatseverler için pazar akşamı kentte olacağını belirterek, "Böylesine kıymetli bir üstadı misafir etmek bizler için onurdur. Türk müziğine katkıları tartışılmaz bir isim. Sanat severleri 22 Aralık Pazar akşamı saat 19.30'da tiyatro salonundaki konserimize bekliyoruz" dedi.

Şef Ferhat Kılınçarslan yönetiminde gerçekleşecek konserin sunumunu ise Hakan Pütün yapacak. - VAN

Göksel Baktagir, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:24   STK'lar Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki gösterdi - Haber
20:23   Boeing'in starliner mekiği uzay istasyonuna ilk uçuşuna başladı - Haber
20:22   İran'da çığ altında kalan 2 kardeş hayatını kaybetti - Haber
20:20   Kurt Kapanı denetimlerinde 4 bin araç sorgulandı 136 bin ceza kesildi - Haber
20:20   Adalar'da fayton turları durduruldu - Haber
20:04   Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Haber
17:41   Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Haber
17:07   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
20.12.2019 20:27:36