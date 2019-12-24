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Ünlü bestekar Sonsuz Şükran Köyü'ne yerleşiyor

Türk Halk Müziği'nin tanınmış sanatçısı bestekar, aranjör, prodüktör ve bağlama ustası Ali Osman Erbaşı, Konya'nın Hüyük ilçesinde kurulan Sonsuz Şükran Köyü'ne yerleşme kararı aldı.

24.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:58 Ünlü bestekar Sonsuz Şükran Köyü'ne yerleşiyor
Türk Halk Müziği'nin tanınmış sanatçısı bestekar, aranjör, prodüktör ve bağlama ustası Ali Osman Erbaşı, Konya'nın ilçesinde kurulan Sonsuz Şükran Köyü'ne yerleşme kararı aldı.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i makamında ziyaret eden Erbaşı, daha önce Hüyük ilçesine düzenlenen kültür, sanat ve gençlik festivali kapsamında geldiğini belirterek, "Buraya hayran kaldım ve bundan sonraki sanat yaşamımı burada sürdürme kararı aldım. Hüyük Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çiğdem'in sanata ve sanatçıya karşı sevgisi, duyarlılığı, samimiyeti ve tutumu benim buraya yerleşmem için büyük etken oldu." dedi.
Erbaşı, ilçeye bağlı Çavuş Mahallesi'nde bulunan ve sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü'nden kendisinin de bir ev satın aldığını belirterek, "Buraya bir stüdyo kurduk. Çalışmalarımı bundan sonra burada sürdüreceğim. Bundan sonra eserlerimizi Hüyük'te hayata geçireceğiz." diye konuştu.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de büyük usta Ali Osman Erbaşı'yı ilçesinde ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Mehmet Çiğdem, Ali Osman, Hüyük, Güncel

Kaynak: AA

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