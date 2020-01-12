Ünlü isim, bir anlık dikkatsizliğinin kurbanı oldu! Kendini yerde buldu

22 yaşındaki ünlü Alman dansçı, akrobat ve buz patencisi Vanessa Bauer, önümüzdeki günlerde yapılacak olan bir şov sahnesinin hazırlık aşamasında, buz pateni sahasında tek başına antrenman yaparken bir anlık dikkatsizliğinin kurbanı oldu.

GÜZELLİĞİYLE DE ÖN PLANA ÇIKIYOR

Buz patenindeki yeteneğinin yanı sıra güzelliğiyle de ön plana çıkan, sosyal medyada yaptığı her paylaşımla binlerce takipçisinin beğenisini kazanan Vanessa Bauer, geçtiğimiz günlerde antrenman sırasında bir anlık dikkatsizliğinin kurbanı olarak düştü.

DOKTORLAR İSTİRAHAT VERDİ

Doktorları tarafından önümüzdeki günlerde yapılacak olan şovlara katılamayacağı söylenen Vanessa, üzüntüsünü dile getirdi. Gazetecilere yaptığı açıklamada, "Doktorlar tarafından önümüzdeki günlerde yapılacak olan şovlara katılmamam gerektiği öğütlenerek, birkaç gün dinlenmem söylendi.

"UFAK BİR SARSINTI GEÇİRDİM"

Aslında kendimi iyi hissediyorum ama doktorların tavsiyesine uyacağım. Düşmem sonrası yüz kemiklerimi kırmamış olsam da bir kaç gün dinlenerek daha iyi olacağım. Çünkü ufak bir sarsıntı geçirdim.

KAZA ANINI ANLATTI

Kendi başına prova yaptığı sırada düştüğünü söyleyen Vanessa, kaza anını anlatırken, "Kendi başıma, zor hareketler deniyordum. Bir anda kendimi yerde buldum. Bu kaza, tam olarak işimize konsantre olmazsak biz profesyonelleri bile düşebileceğini gösteriyor. Buz pisti dalgınlığı affetmiyor" ifadelerini kullandı.