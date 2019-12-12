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Ünlü caz sanatçısı Karsu, Mersinli hayranlarını büyüledi

HOLLANDA'da yaşayan ünlü caz sanatçısı, piyanist, aranjör ve söz yazarı Karsu, Türkiye turnesi kapsamında geldiği Mersin'de performansı ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

12.12.2019 23:33 | Son Güncelleme: 12.12.2019 23:33Ünlü caz sanatçısı Karsu, Mersinli hayranlarını büyüledi

HOLLANDA'da yaşayan ünlü caz sanatçısı, piyanist, aranjör ve söz yazarı Karsu, turnesi kapsamında geldiği 'de performansı ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 1600 kişilik konser için günlerce önceden bilet alan hayranlarının yerini almasının ardından sahneye gelen Karsu, seslendirdiği şarkılar ve performansı ile beğeni topladı. Hem Türkçe parçalara getirdiği yorumlar, hem de kendi besteleriyle beğeni toplayan Karsu, zaman zaman kendisini dinleyenlerin de şarkılarına eşlik etmesini istedi. Konser sırasında konuşan Karsu, Mersin'i ve tantuniyi çok sevdiğini söyleyerek, 13 ili kapsayan turnesinde keyifli anlar yaşadığını anlattı. Daha önce geldiğinde Türkçesinin iyi olmaması nedeni ile özel olarak ders aldığını dile getiren Karsu, salonu dolduran tüm hayranlarına teşekkür etti.13 'ta Adana, 14 Aralık'ta Gaziantep, 15 Aralık'ta Diyarbakır, 17 Aralık'ta Ankara, 18 Aralık'ta Bursa, 19 Aralıkta İzmir'de konser verecek olan Karsu, 20 Aralık tarihinde de İstanbul'da hayranları ile buluşacak.



Türkiye, Aralık, Mersin, Kültür Sanat

Kaynak: DHA

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