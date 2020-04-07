Ünlü çift koronavirüs yüzünden evlenemiyor!

Geçtiğimiz günlerde kuralları hiçe sayıp spor salonunu açtıran ve tepki çeken Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez şu sıralar evlilik hazırlıklarını askıya almış durumda.

Koronavirüs salgını Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'in evlilik planlarını da alt üst etti. Lopez, salgın yüzünden gelecek günlerin belirsiz olduğunu bu yüzden nikah ve düğün tarihi belirleyemediklerini söyledi.

Kaynak: Snob Magazin