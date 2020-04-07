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Ünlü çift koronavirüs yüzünden evlenemiyor!

Geçtiğimiz yıl nişanlanan Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez koronavirüs salgını nedeniyle bir türlü nikah tarihi alamıyor. Jennifer Lopez, katıldığı canlı yayında bu konu hakkında açıklamalarda bulundu

07.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:32
Ünlü çift koronavirüs yüzünden evlenemiyor!

Geçtiğimiz günlerde kuralları hiçe sayıp spor salonunu açtıran ve tepki çeken Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez şu sıralar evlilik hazırlıklarını askıya almış durumda.

Koronavirüs salgını Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'in evlilik planlarını da alt üst etti. Lopez, salgın yüzünden gelecek günlerin belirsiz olduğunu bu yüzden nikah ve düğün tarihi belirleyemediklerini söyledi.

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Alex Rodriguez, Jennifer Lopez, Koronavirüs, Magazin
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