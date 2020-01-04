Ünlü çiftin çocukları Sultanahmet Meydanı'nda tura çıktı

EVLİLİKLERİNİN 20'nci yılını kutlamak için çıktıkları dünya turunda dün akşam İstanbul'a gelen Hollywood'un dünyaca ünlü çifti Michael Douglas ile Catherine Zeta-Jones'un çocukları şehir turuna çıktı. Nişantaşı'nda kaldıkları otelden sabah erken saatlerde ayrılan Dylan Michael Douglas (20) ile kız kardeşi Carys Zeta Douglas (17)'ın ilk durakları Sultanahmet Meydanı oldu. Rehber eşliğinde meydanı gezen ve Örme Dikilitaş, Yılanlı Sütun ile Theodosius Dikilitaş hakkında bilgi alan iki kardeş daha sonra Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ne girdi. Ünlü çift ve çocuklarının 8 Ocak tarihine kadar İstanbul'da kalacağı öğrenildi. Dünyaca ünlü çiftin ise henüz İstanbul turuna başlamadığı belirtildi.