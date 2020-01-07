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Ünlü çiftin oğlu bıçaklanarak öldürüldü

Ünlü çiftin 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nin önünde bıçaklanarak öldürüldü.

07.01.2020 19:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:51 Ünlü çiftin oğlu bıçaklanarak öldürüldü
Ünlü çiftin 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nin önünde bıçaklanarak öldürüldü. Zanlının, Mays'ı akrabalarını yaralayan kişiye benzettiği için bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dünyaca ünlü bir firmanın sahibi olan Figen ile Randolp Ward Mays çiftinin iki oğlu henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etti. Kavga sonucunda ağabeyi tarafından darp edilen Emre Mays, tedavi için ambulansla hastaneye götürüldü. Sedyeyle ambulanstan indirilen lise öğrencisi Mays, o esnada çıkan bir kavgada yaralanan yakınlarını görmek için hastaneye gelen Akın Kutlu (22) tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Mays, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından kısa süre sonra cinayette kullandığı bıçakla gözaltına alınan Akın Kutlu'nun, Mays'ı akrabaları arasında yaşanan kavgada yakınlarını yaralayan kişiye benzettiği için bıçakladığı öğrenildi. Kutlu'nun 3 kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnmekten suç kaydı olduğu belirlendi. - İSTANBUL

Şişli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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