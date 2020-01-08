Haberler » 3. Sayfa » Ünlü çiftin oğlu, bu kavga yüzünden öldürüldü - Haberler

Ünlü çiftin oğlu, bu kavga yüzünden öldürüldü

Dünyaca ünlü şarap ithalat firmasının sahipleri Randolph Ward Mays ve eşi Figen Mays'in oğlu Emre Tyler Mays'ın ölümüne neden olan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

08.01.2020 11:37 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:43 Ünlü çiftin oğlu, bu kavga yüzünden öldürüldü
Dünyaca ünlü şarap ithalat firmasının sahipleri Randolph Ward Mays ve eşi Figen Mays'in oğlu Emre Tyler Mays'ın ölümüne neden olan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kağıthane'de yaşanan kavgada polis ekiplerinin kavgayı ayırmak için havaya çok kez ateş açtığı görüldü.

Dünyaca ünlü şarap ve gıda markalarını Türkiye'ye getiren bir firmanın sahipleri Randolph Ward Mays ve eşi Figen Mays'in oğulları lise öğrencisi Emre Tyler Mays(17), İstanbul Eyüpsultan'da dün gece ortak kullandıkları araç nedeniyle ağabeyi ile tartışmaya başlamış, tartışma sırasında ağabeyinin yumruk darbeleriyle yaralanan Emre Mays polisi arayarak eve polis çağırmıştı. Ağabeyinden şikayetçi olan Mays, ambulansla hastaneye götürülmüştü. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mays, sedyeyle indirildiği esnada Akın K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

ekipleri tarafından hastane bahçesinden yakalanan Akın K.'nın(22) elindeki bıçağa el konuldu. Akın K.'nın ifadesinde, Kağıthane'de ailesine ait restoranları olduğunu, akrabaları ile aralarında iş yerinin telif ve marka hakkı nedeniyle kavga ettiklerini, babası G.K. ve kardeşleri D.K. ve M.K.'nın bıçaklanarak yaralandığını söyledi. Hastanede Emre Tyler Mays'ı kavga ettikleri kişiye benzettiği için bıçakladığını söyleyen Akın K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin havaya ateş açtığı anlar kamerada

Akın K.'nın ifadesinde bahsettiği ve Kağıthane'de yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis ekiplerinin olayı sonlandırmak için defalarca havaya ateş açtığı görülüyor. Şahıslarla polis arasında arbede yaşanıyor. - İSTANBUL

Polis, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:38   Donan Çıldır Gölü'nün sevimli maskotu "Mırmır" - Haberler
12:34   Denizli'de Kazıkbeli Zaferi'nin 872. yıl dönümü için program düzenlendi - Haberler
12:31   Bakan Çavuşoğlu, yarın Irak'a gidecek (2) - Haberler
12:28   Avustralya'daki yangının faturası develere kesildi! Helikopterle vurulacaklar - Haberler
12:28   Bilecik Medetli Köyü Derneği kuruluyor - Haberler
12:27   Terör örgütü PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat ve şoförü, MİT ve... - Haberler
12:08   İstanbul'un en işlek caddesindeki bir kebapçıda cinsel içerikli film oynatıldı - Haberler
11:53   İran'da düşen uçağın üzerinde bulunan mermi deliğini andıran hasarlar kafa karıştırdı - Haberler
11:38   Kız öğrencilerine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı - Haberler
11:19   Erdoğan'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'e: Kılıçdaroğlu gibi bana 'tek adam' mı diyorsun? - Haberler
8.01.2020 12:45:44