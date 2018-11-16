16 Kasım 2018, 19:53
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Ünlü Çiftten Sürpriz Evlilik Kararı!

Uzun süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, evliliğe ilk adımı atıyor.

Nisanda nişanlanacak çift, yaz aylarında da nikah masasına oturacak.Uzun süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, evliliğe ilk adımı atıyor.

DÜĞÜN DETAYLARI KONUŞULDU

Son dönemde her yere birlikte katılan çiftin, gelecek yıl nisan ayında nişanlanacağı iddia edildi.İkilinin, aileleri birbirleriyle tanışırken, düğün detaylarını konuştukları söyleniyor.Yaz aylarında nikah masasına oturacakları konuşulan sevgililerin, haberi sadece aile yakınlarıyla paylaştıkları konuşuluyor. Çift, önceki gece katıldıkları davette neşeli tavırlarıyla da dikkat çekti. Sorulara cevap vermeyen ikili, objektiflere poz verdi.

Sinan Akçıl,Burcu Kıratlı
16 Kasım 2018 Cuma 19:53



YORUMLAR (6)
RAMAZAN H.: Burcu yu begenmeyen bi benmiyim acaba.yüz ifadesi erkek gibi
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AYSUN : Hadi bakalim! Hayirlisi
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HEVESLİ BİRİYDİ ORDA BURDA FLÖRT EDERDİ: Flörtlerinden biri oltaya takılmış ciddi birini bulmuş
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PLOY: Merak etmeyin yarın şidetlli geçimsizlik yada aldatmadan boşanma kararı alırlar
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MANİSALİ: Harbi at gibi karı burcu kıratlı
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