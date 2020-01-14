Ünlü çocuk kitapları yazarı Asa Lind'den İzmirli çocuklara mesaj

"Hayal edin, keşfedin"

Ünlü çocuk kitapları yazarı Asa Lind, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programa katılarak çocuk okurları ile keyifli bir sohbet yaptı. Kumkurdu isimli kitabı dünyada pek çok dile çevrilen Asa Lind, Bornova Muharrem Candaş İlkokulu öğrencilerinin sorularını yanıtladı;Kumkurdu kitabını nasıl yazdığını anlattı. Kızının sahil dönüşü kumlar arasında kumkurdu gördüğünü söylemesiyle başlayan hikayelerin bugün üç kitaba ulaştığını belirten Lind, "Kitaplarımdaki hikayeler hem fantezi hem de gerçek. Fantazi ile gerçek birbiriyle barışık yaşar. Hayal etmeden hiçbir şeyi keşfedemezsiniz. Mutlaka hayal edin" dedi. Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'ndaki buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu da katıldı.

"İzmir fantastik bir şehir"

Söyleşinin ardından çocuklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine armağan ettiği Kumkurdu isimli kitabı yazara imzalatma imkanı buldu. İzmir'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Lind, "Bu kente daha önce de gelmiştik. İzmir yaşayan, fantastik bir şehir. Burada çocuklarla birlikte olmaktan büyük keyif aldım" dedi. 30 kitap yazdığını belirten Lind, yeni kitapların da sırada olduğu müjdesini verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı'na bağlı bir sosyolog eşliğinde kitaba ilişkin yaratıcı drama çalışması da yapan öğrenciler keyifli bir gün geçirdi.