Ünlü dağcı Tunç Fındık, Kaçkarların potansiyeline dikkat çekti

Yaklaşık 30 yıllık kariyeri boyunca farklı ülkelerde 8 bin metre üzerindeki 13 zirveye tırmanan dağcı Tunç Fındık, Doğu Karadeniz'deki Kaçkar Dağları'nın doğa sporları açısından düzgün bir planlama ve programlama ile Avrupa çapında bir yer olabilecek potansiyel taşıdığını söyledi.Fındık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1990'lı yılların başından itibaren dağcılıkla ilgilenmeye başladığını, sonrasında da hiç ara vermeden devam ettiğini belirtti.Aktif dağcılık kariyeri boyunca farklı ülkelerde 8 bin metrelik 13 dağın zirvesine ulaştığını anlatan Fındık, 15-16 tane 7 bin metrelik dağın zirvesine, 60'dan çok da 5 bin metrelik dağın zirvesine tırmandığını, bunların yanı sıra yüzlerce yeni rota oluşturduğu kaya tırmanışları gerçekleştirdiğini ifade etti.Tunç Fındık, gerçekleştirdiği tırmanışların hepsini saymasının mümkün olmadığının altını çizerek, en akılda kalan tırmanışların 8 bin metrelik dağların zirvesine yapılan tırmanışlar olduğunu dile getirdi.Pakistan'daki Nanga Parbat Dağı'na 2020 Haziran'da tırmanmayı planladığını aktaran Fındık, "Böylece hedefim olan 14x8 bin projemi de tamamlamış olacağım. Bir süredir bunun için uğraşıyorum. Mesela Everest Dağı'na oksijensiz çıkmak gibi başka bir projem daha var. Bunu da bahar aylarında yapmayı planlıyorum. Başka programlarım da var ama bunlar için maddi desteğe, sponsora ihtiyacımız var." dedi.Fındık, dağcılığın da diğer spor branşları gibi kendine özgü antrenman türleri bulunduğunu, yapacağı tırmanışa göre hem dağda hem de simülasyon türünde düzenli olarak özel antrenmanlar gerçekleştirdiğini söyledi."Dağcılık ömür boyu hayatımda olacak"Everest'e oksijensiz yapmayı planladığı tırmanışa ilişkin Tunç Fındık, şu değerlendirmede bulundu:"Yüksekliğe alışkın olmanız, yükseklikte bedeninizi tanımanız gerekiyor. Everest'in yüksekliği yaklaşık 8 bin 850 metre, oksijensiz tırmanmak ciddi bir atletik başarı olarak anılıyor dünyada. Everest çok popüler bir dağ, bugüne kadar 8 bine yakın kişi zirvesine ulaştı ama 150 civarında kişi ancak oksijensiz zirveye ulaştı. Büyük bir atletik performans yani bu iş, yapacağım en zor iş olacak çok büyük ihtimalle, yapabilirsem. Bunun peşindeyim, bu sene olmasa da 2021'de olmasını bekliyorum."Fındık, dağcılığın ömür boyu hayatında olacağını, bundan başka bir şey düşünmediğini söyledi.Türkiye'nin dağcılık açısından elverişli bir ülke olduğuna vurgu yapan Fındık, "Bu alanda çok fazla insan bir şey yapmadığı için her yaptığınız şey ilk oluyor. Tırmanmaya, maceraya elverişli çok yer var. Avrupa Alplerine gittiğinizde tırmanılmamış, el değmemiş kaya, rota hiçbir şey yok, her şey tekrar edilmektedir yani her şeyin bir rehber kitabı var. Ülkemiz bu açıdan maceraya açık bir ülke. Her yerde keşfedilecek, dokunulacak bir değer var bizim ülkemizde." diye konuştu.Türkiye'nin önemli büyük dağlarından biri olan Kaçkar Dağları'nın Karadeniz'de bulunduğunu anımsatan Fındık, şunları kaydetti:"Bu çok büyük bir nimet ancak değeri dağcılık açısından yeteri kadar bilinmiyor. Kaçkarlar, Avrupa Alplerine çok benzemesine karşın hak ettiği ilgiyi bulan bir yer değil. Oysaki her doğa sporu konusunda çok çok ileri gidebilecek, düzgün bir planlama ve programlama ile Avrupa çapında bir yer olabilecek potansiyele sahip. Ben bu noktada elimden geleni yapmaya çalışıyorum, hazırladığım rehber kitaplar arasında, 'Kaçkar-Verçenik Tırmanış Rehberi' ile 'Kaçkar Dağları' adlı kitaplarım da bulunuyor."