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Ünlü dansçı Khatoon Fallah, karantina günlerinde evinden online eğitim veriyor

İranlı dansçı Khatoon Fallah, karantina günlerinde stüdyo haline getirdiği evinde online mistik İran dans eğitimleri veriyor.

12.04.2020 09:57 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:58
Ünlü dansçı Khatoon Fallah, karantina günlerinde evinden online eğitim veriyor
İranlı dansçı Khatoon Fallah, karantina günlerinde stüdyo haline getirdiği evinde online mistik İran dans eğitimleri veriyor.

Yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye 'de yaşayan; dansçı, oyuncu ve müzikal tiyatro yönetmeni olan İranlı Khatoon Fallah, İran'da yaptığı mesleğini Türkiye'de devam ettirmeye karar verdikten sonra Ankara 'ya yerleşti. Ankara'da mistik İran dansı ile ilgili Türk ve İranlı kadınlara dans eğitmenliği yapan Khatoon Fallah, Covid-19 nedeniyle eğitimlerine stüdyo haline getirdiği evinde online olarak devam ediyor.

Yaptığı dansın "Mistik İran dansı" olduğunu belirten Fallah, "Ben burada bir sanat atölyesinde çalışıyorum ve dans öğretmeniyim. İran'da bir çok öğrencim var, onlar hep benden online eğitim vermemi istiyordu ama bunun fırsatını bir türlü bulamıyordum. Şimdi İran'da, Türkiye'de ve bütün ülkelerde insanların evlerinde kalmaları zorunlu bir durum. Bu fırsatı doğru değerlendirerek, online eğitim isteği olanlar ve normal dersleri şartlardan dolayı kaçıran öğrencilerimle dans bilgimi paylaşma şansını buldum" dedi.

Türkiye'ye geleli kısa bir zaman olduğunu ifade eden ve bu kısa sürede Türk kadınları için de dans derslerinin olduğunu belirten Fallah, "'Kadın Çemberi' adı altında birçok kadınla çalıştım. Bu dansın onlar için çok çekici olduğunu söyleyebilirim. Sanırım Türkiye'de ilk kez kadınlara özel olarak bu tarz dansın eğitimi verildi. Onlar kadınlıklarına dönmenin ve onu kucaklamanın fırsatını buldular ve beraber çok güzel enerji alışverişi yaptık. Genel olarak çok sevdiklerini söyleyebilirim. Koronanın yayılması ve zorunlu olarak evlerde kalma durumu ile o kadınlar da dersleri kaçırmış oldu ve bundan dolayı çok üzgünler. Bu yüzden online ders verme kararı aldım. Türkiyeli ve İranlı kadınlar aynı derse katılıp oradaki eğitimden yararlanabiliyor" diye konuştu.

Evini stüdyo haline getiren Khatoon Fallah, kadınlara online olarak İran dansının nasıl yapıldığını anlatıyor ve uygulamalı olarak gösteriyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Ankara, İran, Güncel
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