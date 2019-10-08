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Ünlü doktor Erkan Topuz'un oğlu, annesinin silahını temizlerken kendisini vurdu

Üsküdar'da eski milletvekili Gülseren Topuz ve ünlü doktor Erkan Topuz'un doktor oğlu Berk Topuz'un, annesinin ruhsatlı tabancasını temizlediği sırada kazayla kendisini vurduğu öğrenildi.

08.10.2019 18:37Ünlü doktor Erkan Topuz'un oğlu, annesinin silahını temizlerken kendisini vurdu
Üsküdar'da eski milletvekili Gülseren Topuz ve ünlü doktor Erkan Topuz'un doktor oğlu Berk Topuz'un, annesinin ruhsatlı tabancasını temizlediği sırada kazayla kendisini vurduğu öğrenildi.

Üsküdar'da bulunan lüks bir sitede saat 13.15 sıralarında, ünlü doktor Erkan Topuz ve eski milletvekili Gülseren Topuz'un oğlu doktor Berk Topuz silahla vurularak yaralanmıştı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemede, Topuz'un annesinin üzerine kayıtlı olan ruhsatlı tabancayı temizlediği sırada kazayla ateş alması sonucu kendisini vurduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Gülseren Topuz, Milletvekili, Üsküdar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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