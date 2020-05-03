Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ÜNLÜ DOKTOR HAYATINI KAYBETMİŞTİ, ÇARPTIĞI SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

ŞİŞLİ'de kullandığı motosikletle arıza yapmış park halindeki otomobile çarparak geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Burak Erdamar'ın çarptığı sürücünün ifadesi ortaya çıktı.

03.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:44
ŞİŞLİ'de kullandığı motosikletle arıza yapmış park halindeki otomobile çarparak geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Burak Erdamar'ın çarptığı sürücünün ifadesi ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaza, Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda Perşembe günü meydana gelmişti. Prof. Dr. Burak Erdamar, çalıştığı özel hastaneden mesaisinin bitmesinin ardından motosikletine binerek yola çıkmıştı. Bir süre sonra Piyalepaşa Bulvarı üzerinde arızalı halde park halinde bulunan 34 BD 1842 plakalı otomobile çarparak yerde sürüklendi. Kanlar içinde kalan Erdamar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ünlü doktorun hayatını kaybetmesinin ardından otomobil sürücüsü S.A. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan S.A., Mecidiyeköy'de bulunan iş yerime giderken otomobilden ses gelmeye başladı, bende uygun bir yerde sağa çekerek durum. Yaklaşık 30 metre geriye reflektörde koydum. Bir süre sonra bir ses geldi, dönüp baktığımda motosiklet reflektöre çarptıktan sonra sürüklenerek otomobile girdi diye konuştuğu öğrenildi.
Prof. Dr. Burak Erdamar'ın çarptığı otomobilin sürücüsü S.A. alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ÜNLÜ DOKTOR HAYATINI KAYBETMİŞTİ, ÇARPTIĞI SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Şişli, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haberler
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
İlahiyatçı Döngeloğlu’nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00’a kadar uzatıldı Haberler
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin’e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Beşiktaşlı futbolcu Boateng’in eşi Melissa Satta: ’Günde 10 kez birlikte oluyoruz’ açıklamasını yapmamalıydım Haberler
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Ali Sunal’dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik Haberler
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı Haberler
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Haberler››Güncel››ÜNLÜ DOKTOR HAYATINI KAYBETMİŞTİ, ÇARPTIĞI SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:28: Bir evin bahçesinde bulunan gri balıkçıl kuşu yavrusu yetkililere teslim edildi - Haber 17:25: Bolu'da, Gölcük Tabiat Parkı'na fidan dikimi yapıldı - Haber 17:23: Gercüş'te evin balkonunu kara böcekler bastı - Haber 17:22: Alaşehir'deki mahallede karantina süresi uzatıldı - Haber 17:21: Nazilli'de zehirli 'sarı akrep' görüldü - Haber 16:51: Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı - Haber 15:39: Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz - Haber 09:52: Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum - Magazin