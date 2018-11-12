Ünlü Doktor İntihar Etmişti, Gözyaşlarıyla Defnedildi

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:55



12 Kasım 2018 Pazartesi 17:55

- Ünlü doktor intihar etmişti, gözyaşlarıyla defnedildiÜnlü doktor Salih Mertan'a son görevİZMİR - İzmir'de, geçtiğimiz günlerde intihar eden Gazi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Op. Dr. Salih Mertan son yolculuğuna uğurlanırken, cenazede duygu dolu anlar yaşandı. Geçtiğimiz günlerde, evinde başına dayadığı silahı ateşleyerek yaşamına son veren ve ileri derecede Parkinson hastalığıyla mücadele eden Op. Dr. Salih Mertan için üç yerde cenaze töreni düzenlendi. Mertan için ilk tören; Altınordu Spor Kulübü Yeşilyurt Yerleşkesi'nde yapılırken, ikinci tören ise Özel Gazi Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Törenlerin ardından ünlü doktorun naaşı, Alsancak Hocazade Camii'ne getirildi.Tabutun üzerine Altınordu bayrağı örtüldüÇok sayıda kişi, tanınmış doktoru uğurlamak ve son görevini yerine getirmek için camiye akın etti. Cenazede duygu dolu anlar yaşandı. Yakınları ve sevenleri, cenazede gözyaşı dökerken; Mertan'ın tabutuna Altınordu bayrağı örtüldü ve üzerine karanfiller atıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına; Mertan'ın kızları ve eşi, futbol ve tıp dünyasının önemli isimleri ile sevdikleri katıldı. Cenaze namazının ardından Salih Mertan'ın naaşı Kokluca Mezarlığı'na defnedildi.Salih Mertan kimdir?12 Mart 1948 İzmir doğumlu Salih Mertan, Namık Kemal Lisesi'ni bitirdi. Ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Üroloji Dalı üzerine tahsilini tamamlayıp, Operatör Doktor unvanını aldı. Can Tıp Merkezi'ni kurduktan sonra Gazi Hastanesi Kurucu Başkanlığı'nı üstlendi. 40 yıl boyunca çok sevdiği Altınordu Spor Kulübü'ne yönetici olarak maddi manevi birçok değerli hizmetlerde bulunan Salih Mertan, 2012 yılındaki şirketleşmenin ardından derneğin başkanlık görevini yerine getiriyordu.