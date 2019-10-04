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Ünlü dövüşçü Maxim Novoselov ayıyla antrenman yaptı

Rus Karma Dövüş Sanatları MMA dövüşçüsü Maxim 'Mad Max' Novoselov, Dmitry Smolyakov ile dövüşü öncesi bir ayıyla antrenman yaptı. O görüntüler sosyal medyada ilgi çekti.

04.10.2019 18:56

MMA dövüşçüsü olan Maxim Novoselov, Fight Nights Global 94 turnuvasında rakibi olan Dmitry Smolyakov ile dövüşü öncesinde ayıyla antrenman yaptı. O görüntüleri sosyal medyada paylaşan Smolyakov'a çok sayıda yorum yapıldı.

"BAL BANA AİTTİ"

Maxim Novoselov, görüntüyü "Ayıya karşı ayı. Bal bana aitti" mesajıyla yayınladı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları, Maxim Novoselov'un hayvana zulmettiğini savunurken, bazıları ise Novoselov'un çok güçlü olduğunu yazdı. Bir sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili, "Evcil ayıyla oyun oynuyorsun. Sıkıysa git ormanda bir ayıyla dövüş" ifadelerini kullandı.

Ünlü dövüşçü Maxim Novoselov ayıyla antrenman yaptı

Maxim, Magazin, Spor

YORUMLAR(12)
ZIRTO:Hangisi ayı?
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HJ:hayvanlara eziyet eden yoran alçaklara lanet olsun
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IRFAN YASAR:Bu Fake
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ADINIZI YAZIN:ağzını bağlayacan daha sonra tırnaklarını da bantlayacan işte o zaman on numara olur
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VANLI DUMAN:adam zaten ayı gibi ne ben fark göremiyorum
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FANİ:Ayı adamla oyun oynuyor gibi.Gercekten dovuşse adamin hiç sansı yok.Bir pençesi yeter
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NEŞTER:hangisi daha ayı
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HACI AMA AMCA DEĞİL:Normal bir ayı bir atı tek tokat da öldürür bu neyin kafasını yaşıyor
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AYIBOĞAN:Ayıya birşey olmamıştır umarım
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MİSAFİR:Vay ayi vay Vallahi ayi hangisi insan hangisi ben annamadim. . . . .
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