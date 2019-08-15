Haberler» Dünya» Haber

Ünlü dövüşçü Conor McGregor, verdiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı

Karma Dövüş Şampiyonası dövüşçüsü Conor McGregor, İrlanda'da barda ikram ettiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı.

15.08.2019 16:54
Ünlü dövüşçü Conor McGregor, verdiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı

Karma Dövüş Şampiyonası dövüşçüsü Conor McGregor, İrlanda'da bir barda ikram ettiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı. McGregor daha öncede hayranının telefonunu kırmıştı.

SOL ELİYLE YUMRUKLADI

Olay Dublin'de bir barda meydana geldi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, ünlü dövüşçünün barda oturan yaşlı adamın bardağına kendi içkisinden koyduğu görüldü. Yaşlı adam, McGregor'un koyduğu içkiyi içmeyince, McGregor yaşlı adamı sol eliyle yumrukladı. Barda bulunan kalabalık, McGregor'u bardan uzaklaştırırken, yaşlı adamın yerinden kalkamadığı görüldü. Yerel medya, olayın Nisan ayında yaşandığını; görüntülerin ise kendilerine yeni ulaştığını yazdı.

DAHA ÖNCE HAYRANININ TELEFONUNU KIRMIŞTI

Ünlü dövüşçü Conor McGregor, bir otelden çıkışı sırasında kendisini görüntülemeye çalışan bir hayranın telefonunu elinden alarak yere atmıştı. Telefonu yerden alan ancak sahibine vermeyen McGregor ardından otel önünden ayrılmıştı. Görüntülerde McGregor'un, otel çıkışı etrafını çeviren hayranlarından biri olan Ahmed Abdirak'ın elini sıkar gibi yaparak, elinden telefonu aldığı; telefonu yere atarak ezdiği görülmüştü.


Conor McGregor, Spor, Dünya

Kaynak: DHA

YORUMLAR (2)
İRLANDALI BOKSÖR KLASİĞİ: Kızdırırlarsa barda ne kadar esnaf varsa sıraya dizer
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
AMIGO: TAM DAYAKLIK
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Son Dakika Dünya Haberleri
17:48   İtalya'nın denizde bıraktığı Open Arms gemisindeki göçmenleri İspanya kabul ediyor
17:33   Çin, ABD'nin son gümrük vergisi adımına karşı önlem alıyor
17:27   Cebelitarık basını: İran gemisi Grace 1 serbest bırakıldı
17:22   Woodstock: 50 yıldır unutulmayan festival
17:03   Maduro, Kolombiya eski Devlet Başkanı Uribe'yi kendisine suikast girişiminde bulunmakla suçladı
17:03   Japonya'da fırtına alarmı: Yarım milyon kişiye tahliye çağrısı; uçak ve tren seferleri iptal
16:56   Ünlü dövüşçü, verdiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı