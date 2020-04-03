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Ünlü eğlence parkı Disneyland çalışanlarına izin verdi

Korona virüs dünyada yayılmaya devam ederken ABD'de bulunan Disneyland, ziyarete kapatılmasının ardından bazı çalışanlarına da izin verdi.

03.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:10
Ünlü eğlence parkı Disneyland çalışanlarına izin verdi
Korona virüs dünyada yayılmaya devam ederken ABD'de bulunan Disneyland , ziyarete kapatılmasının ardından bazı çalışanlarına da izin verdi.
Dünyada korona virüs yayılmaya devam ederken ABD'de toplam vaka sayısı 245 bin 380'e yükseldi. ABD'nin Anaheim kentinde bulunan Disneyland eğlence parkı bazı çalışanlarına izin verdi.
Walt Disney şirketi, korona virüs pandemisi nedeniyle parklar ve eğlence merkezleri kapatılırken, bu ayın başından itibaren bazı çalışanlarına izin verdiğini açıkladı. Şirket, yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgını, dünyamız üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip oldu. Bu dönemde hepimiz fedakarlık etmemiz gerekiyor" dedi. Şirket, çalışanlarına 18 Nisan'a kadar ödeme yapacağını açıkladı.
Öte yandan geçen hafta, Disneyland'in Yönetim Kurulu Başkanı Bob Iger, işler yoluna girene kadar maaş almayacağını söyleyerek, Disneyland CEO'su Bob Chapek ise maaşının yarısını almayacağını ifade etti.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Disneyland, Güncel
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