Ünlü erkekler Ramsey için objektif karşısına geçti

Erkek moda markası Ramsey , yeni nesil kişiye özel dikim hizmeti Made to Measure için ünlü tasarımcılar Ezra ve Tuba ile iş birliği yaptı.Ramsey'den yapılan açıklamaya göre, Ramsey'in inovatif ürün geliştirme kabiliyeti, el işçiliğini teknoloji dinamikleriyle birleştiren üretim know-how'ı ile Ezra ve Tuba'nın kumaş, aksesuar seçimleriyle şekillenen "Personalize Ramsey by EzraTuba"nın tanıtımı Altın Mimir, Emek Mimir, Arzu Kunt, Aslı Orcan, Atasay Kamer, Başak Oral, Feza Fırat, Derin Sarıyer, Dilara Koçak, Dilruba Çetin, Elif Tapan, Emir Kunt, Emre Alkin, Emre Belözoğlu, Engin Keçeli, Eylül Pınar Çamlıbel, Hilal Mocan, İbrahim Çolak, İsmail Kutlu, Mahbube Gürkan, Kazım Gürkan, Murat Aygen, Müge Sırmabıyık, Nuray Fenercioğlu, Ömer Taviloğlu, Özlem Güsar, Sedef Çalarkan, Sedef İybar, Sedef Orman, Sinan Öncel, Tuncay Aşçı, Selamn Aşçı, Volkan Atik, Fatih Akbacakoğlu, Seyit Nebati, Nejdet Ayaydın, Yıldırım Mayruk, Zeynep Germen'in de aralarında olduğu iş, cemiyet, sanat ve spor dünyasından çok sayıda ismin katıldığı özel bir davetle yapıldı.Her biri "Kalıpların Dışında" ilham verici hikayelere sahip 10 ünlü erkek bu yeni nesil deneyim için Okan Bayülgen'in objektifine poz verdi.Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ilk Türk sporcu İbrahim Çolak, seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, usta oyuncu Yetkin Dikinciler, ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, şef Ali Ronay, iş insanı Sinan Öncel, iç mimar Yalın Tan, oyuncu ve proje tasarımcısı Murat Aygen, teknoloji iletişimcisi Dr. Sertaç Doğanay, "Personalize Ramsey by EzraTuba" için kumaşından aksesuarlarına kendi mükemmellerine ulaştıkları stilleriyle kamera karşısına geçti. Projede 10 ünlü erkeğin çekimlerini yapan sanat insanı Okan Bayülgen kendini de fotoğraflayarak bu deneyimin bir parçası oldu.Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, tasarımdan üretime kadar her alanda teknolojiyi kullanarak moda endüstrisinde pek çok ilke imza attıklarını belirterek, "Koleksiyonumuzu da ilk kez bu gece 'Kalıpların Dışında' hikayelere sahip isimlerin katılımıyla ve Okan Bayülgen'in objektifine verdikleri pozlardan oluşan sergiyle tanıttık. Bu isimlerin hikayeleriyle bizim yeni nesil kişiye özel dikim hizmetimiz Made to Measure'ın erkeklere kendi mükemmellerine ulaşma vaadi çok örtüştü. Takım elbise, ceket, gömlek, smokin gibi erkeklerin ihtiyaç duyduğu tüm kategorilerde bu hizmeti vereceğiz. Ezra ve Tuba'nın dokunuşlarıyla erkeklerin gardıroplarının adeta DNA'sı değişecek." ifadelerini kullandı.Tasarımcılar Ezra ve Tuba Çetin de, "Erkek modasında 50 yıllık geçmişe sahip, Türkiye'nin en önemli erkek moda markalarından Ramsey ile tasarım, teknoloji ve yenilikçilik ortak paydasında buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Teknoloji ile modayı buluştururken odağına tasarımı alan iki marka olarak bir araya geldik. Ramsey ile iş birliği yaptığımız kişiye özel dikim hizmeti Made to Measure için erkeklere kendi stillerinde mükemmele ulaşabilecekleri çok özel bir koleksiyon ve imza hazırladık." değerlendirmelerinde bulundu.Kişiye özel dikim hizmeti için Ramsey'in İstanbul'da İstinye Park ve Zorlu Center, Ankara'da Panora AVM mağazaları ziyaret edilebilir. Ayrıca isteyen Ramsey Made to Measure süpervizöründen randevu oluşturarak Türkiye'nin dört bir yanında istediği lokasyonda bu hizmetten yararlanabilir.