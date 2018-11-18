Ünlü Estetikçinin Mutluluğu

SAMSUN (İHA) – Ünlü Estetik Cerrahı Dr. Hayati Akbaş
'ın genç iş adamı oğlu Furkan Akbaş ve ana sınıfı öğretmeni Gökçe
Kuvet, muhteşem bir düğünle mutluluğa yelken açtı.
FBM Estetik Tıp Merkezinin kurucusu Estetik ve Plastik
Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş ve eşi Sevgi Akbaş çiftinin en büyük oğulları Furkan Akbaş ile Turan-Kıymet Kuvet çiftinin kızı Gökçe Kuvet, Sheraton Otel
'de düzenlenen muhteşem bir düğünle dünya evine girdi. Genç
çiftin nikah şahitliğini Zeynep Tandoğan ve Musa Başnamlı yaptı.
Düğüne Samsun
Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz
, Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç
, BORSAN Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şenocak ve çok sayıda davetli katıldı. - SAMSUN
Hayati Akbaş,Gökçe,Genç,Samsun
18 Kasım 2018 Pazar 11:08