Haberler » Dünya » Ünlü fast food restoranında akıl almaz olay! Yakalanmamak için yarı çıplak kaçtı - Haber

Ünlü fast food restoranında akıl almaz olay! Yakalanmamak için yarı çıplak kaçtı

İngiltere'de ünlü bir fast food restoranında yaşanan ilginç olay ülkeyi karıştırdı. Tuvalete giren bir müşteri, dakikalar sonra yarı çıplak bir şekilde koşarak restorandan kaçtı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

09.11.2019 19:25 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:31

'de de yüzlerce şubesi bulunan ünlü bir fast food zincirinde yaşanan olay, 'yi karıştırdı. Tuvalete giren bir müşteri, dakikalar sonra yarı çıplak bir şekilde restorandan koşarak kaçtı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

RESTORAN GÖREVLİLERİ GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI

İngiltere'nin Kent bölgesinde yaşanan olay, sosyal medyanın gündemine oturdu. Restorana gelip yemek yemeye başlayan ismi açıklanmayan adam, bir süre sonra tuvalete gitti.

Dakikalar sonra tuvaletten yarı çıplak bir şekilde çıkan adam restoranı koşarak terk etti. Müşteriler neler olduğuna anlam veremezken, tuvaleti kontrol eden restoran görevlileri gözlerine inanamadı.

TUVALETTEN KOŞARAK ÇIKTI

Tuvaletin kullanılmaz halde olduğunu gören çalışanlar, adamın üzerine pislediği pantolon ve iç çamaşırını da içeride buldu. Restoranın güvenlik kameralarını incelendiğinde, adamın tuvaletten koşarak çıktığı da saniye saniye görüntülendi.

Sosyal medyada görüntüler hızla yayılırken, kullanıcılar 'Bir insan bunu nasıl yapar?' görüşünde birleşti.

Ünlü fast food restoranında akıl almaz olay! Yakalanmamak için yarı çıplak kaçtı

İngiltere, Türkiye, Dünya


Son Dakika Dünya Haberleri
20:40 Bolivya'da hükümet karşıtı gösterilerde polisler de eylemcilerin safına geçti
20:02 Hindistan'da yüzlerce Sih, Pakistan'daki kutsal Kartarpur'a geçti
19:58 Çöpte köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu
19:51 İran: Yüzde 60 uranyum zenginleştirme kapasitesine sahibiz
19:35 Gürcistan'da eşcinsel bir aşkı anlatan Oscar adayı filmin gösteriminde protestolar
19:58 Çöpte köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu
19:25 Ünlü fast food restoranında akıl almaz olay! Yakalanmamak için yarı çıplak kaçtı
19:04 Çin'de insan yüzünü andıran balık görüntülendi! 294 bin TL değer biçildi
16:52 ABD askeri üssüne saldıran DEAŞ'lı teröristler öldürüldü
11:04 Köprüden aşağı uçan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
21:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
9.11.2019 21:13:19