Ünlü fast food restoranında akıl almaz olay! Yakalanmamak için yarı çıplak kaçtı

Türkiye'de de yüzlerce şubesi bulunan ünlü bir fast food zincirinde yaşanan olay, İngiltere'yi karıştırdı. Tuvalete giren bir müşteri, dakikalar sonra yarı çıplak bir şekilde restorandan koşarak kaçtı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

RESTORAN GÖREVLİLERİ GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI

İngiltere'nin Kent bölgesinde yaşanan olay, sosyal medyanın gündemine oturdu. Restorana gelip yemek yemeye başlayan ismi açıklanmayan adam, bir süre sonra tuvalete gitti.

Dakikalar sonra tuvaletten yarı çıplak bir şekilde çıkan adam restoranı koşarak terk etti. Müşteriler neler olduğuna anlam veremezken, tuvaleti kontrol eden restoran görevlileri gözlerine inanamadı.

TUVALETTEN KOŞARAK ÇIKTI

Tuvaletin kullanılmaz halde olduğunu gören çalışanlar, adamın üzerine pislediği pantolon ve iç çamaşırını da içeride buldu. Restoranın güvenlik kameralarını incelendiğinde, adamın tuvaletten koşarak çıktığı da saniye saniye görüntülendi.

Sosyal medyada görüntüler hızla yayılırken, kullanıcılar 'Bir insan bunu nasıl yapar?' görüşünde birleşti.