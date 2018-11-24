Ünlü Fast Food Zincirinde Mide Bulandıran Olay! Izgarada Fare Pişirdiler

Hawaii'de burger zincirleri olan Teddy's Bigger Burger'de, restoran çalışanları, hamburger etinin pişirildiği ızgaranın üzerine fare koyup pişirdiler ve bu anları kameraya kaydettiler. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle beraber restoran kapatıldı ve olaya karışan iki çalışanın işine son verildi.

AÇIKLAMA GELDİ

Restoran zincirinin yöneticisi Richard Stula, yaşanan korkunç olay hakkında açıklamada bulundu. Stula, "Eski genç bir çalışanımızın yaptığı ve kaydettiği korkunç bir olay yaşandı. Olayın detaylarını araştırıyoruz" ifadelerini kullanırken, restoranın denetimden sonra tekrar hizmet vermeye başlayacağı belirtildi. Restoranın geçtiğimiz yıl yapılan rutin hijyen kontrollerinde tam not aldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.